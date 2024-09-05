"В целом от этой реформы выиграют 97% населения Латвии - их доходы увеличатся", - сказал Ашераденс, отметив, что планируется повысить минимальную заработную плату, а также установить фиксированный необлагаемый налогом минимум для всех.

Министр также отметил, что сейчас идут очень интенсивные переговоры между политическими партиями, работодателями и работниками о компромиссном для всех партий результате. «Это непросто — есть пять сторон и много деталей — но мы, похоже, движемся вперед», — сказал Ашераденс.

Он сообщил, что решено продвигать изменения только по налогам на рабочую силу.