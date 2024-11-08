AS RIKON успешно завершила европейский проект по развитию транспортной системы в Боснии и Герцеговине Новости партнеров Редакция PRESS 8 ноября, 2024 09:25 Новости партнеров

AS RIKON с гордостью объявила о завершении проекта Европейского Союза по развитию транспортной системы, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития (EBRD). Проект, который реализовывался с 2021 по 2024 год, стал успешным шагом вперед, несмотря на сложные экономические условия в мире.

Основная цель проекта заключалась в реновации внутреннего речного порта Боснии и Герцеговины. В рамках реализации была осуществлена комплексная поставка современного грузозахватного оборудования и бункера для насыпных грузов. Одним из ключевых элементов обновленной инфраструктуры стал портальный перегрузочный кран, который обладает номинальной производительностью 550 тонн в час при работе с грейфером объемом 11 м³.

Кроме того, кран имеет максимальную грузоподъемность 27 тонн, что значительно повысит эффективность грузоперевозок в регионе. Успешное завершение данного проекта улучшит логистику и станет важным вкладом в экономическое развитие Боснии и Герцеговины.

AS RIKON продолжает активно работать над проектами, направленными на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе.

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