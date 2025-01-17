Аптеки заменят на курьеров? — Одна упаковка лекарства может подорожать на 10 евро!

Ситуация с доступностью медикаментов в Латвии является "динамичной", признали в Государственном агентстве лекарств. Разумеется, бывают и "вызовы", когда надо принимать меры при недостатке одного или другого препарата.

В любом случае, на прямой вопрос председателя подкомиссии, не существует ли дефицита конкретных лекарств, Госагентство пояснило, что сокращение предложения может быть в двух случаях: проблем на производстве и повышенного спроса. А что касается реакции рынка на реформу — этого нет. — Есть первые сигналы о продаже сельских аптек, — сказала Л. Козловска. — Их хотят заменить курьерами. Последние тоже могут повысить расценки из–за роста стоимости топлива.

Участвовавшая в заседании подкомиссии Агнесе Ритене сообщила, что в Латвии после 1 января еще не закрылась ни одна аптека. Однако если говорить о использовании курьеров для доставки лекарства, скажем, из столицы в Латгалию, то это может повысить цену на упаковку даже на 10 евро!

Бывший министр благосостояния, ныне депутат от "Латвии на первом месте" Рамона Петравича, сообщила, что к ней обращается много людей, утверждающих — никакого понижения цен нет, напротив, ряд лекарств даже стал дороже. На это парламентский секретарь Министерства здоровья господин Уршульский рассудил — надо смотреть на цены производителей, в любом случае они не должны быть выше, чем для Эстонии или Литвы.