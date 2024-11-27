Аптечные асы: кто стал лучшим фармацевтом года? Новости партнеров Редакция PRESS 27 ноября, 2024 12:12 Новости партнеров

Награды «Фармацевт года ‘2024» -- за вклад в совершенствование работы аптек и развитие коммуникации в области здравоохранения Латвии среди коллег по отрасли были удостоены фармацевты Mēness aptieka.

Знакомьтесь! Это большие профессионалы своей сферы – Эрика Петерсоне и Ирина Корчагина. Обе обожают свое дело, которое составляет большую часть их жизни.

Эрика Петерсоне -- сертифицированный фармацевт и ответственное лицо фармацевтического отдела Mēness aptieka, а также лицензированный преподаватель Латвийской ассоциации фармацевтов. Она внесла значительный вклад в популяризацию профессии фармацевта, выступая экспертом в радио- и телепередачах, а также публикуя статьи на медицинские темы.

Эрика активно занимается популяризацией профессии, готовит публикации и выступает в качестве эксперта на радио и телевидении. Не случайно в 2023 году агентство LETA признало ее наиболее медийно заметным специалистом по вопросам фармацевтической помощи.

Работе Эрики свойственны точность, дисциплина и целеустремленность: каждый начатый проект доводится до совершенства. Ее опыт позволяет повышать качество фармацевтической помощи во всей сети Mēness aptieka.

Помимо основной работы Эрика активно развивает здравоохранительную коммуникацию, помогая людям лучше понимать вопросы профилактики и лечения заболеваний. Она готовит образовательные материалы для коллег и клиентов и постоянно совершенствует свои знания, чтобы обеспечивать высочайший уровень фармацевтической помощи.

Профессиональный путь Эрики начался с увлечения химией и научной работы еще в школе. После окончания Латвийского университета и получения опыта работы в аптеках разных типов она продолжила развивать фармацевтическую сферу, занимая ответственные должности и вдохновляя коллег своим примером.

Эрика видит фармацевтов неотъемлемой частью команды медицинских специалистов, которые активно сотрудничают с врачами и предлагают расширенные фармацевтические услуги. Она считает, что фармацевты должны быть более вовлечены в уход за определенными группами пациентов -- например, с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эрика подчеркивает, что работа фармацевта -- это не только продажа медикаментов, но и активная поддержка клиентов, консультирование и помощь как в процессе лечения, так и в профилактике заболеваний.

Ее инициативы и деятельность в фармацевтической сфере служат примером того, как один специалист может положительно влиять как на профессиональную среду, так и на общественное здоровье в целом.

Ирина Корчагина -- сертифицированный фармацевт и руководитель аптеки нового формата Mēness aptieka в торговом центре Saga.

Ирина работает в фармацевтике уже 24 года, половину из которых занимает руководящие должности. Решение поступить в Рижскую медицинскую школу №1 было обдуманным. Она хотела овладеть востребованной профессией, которая позволит приносить пользу людям. Учеба оставила у Ирины только теплые воспоминания, а преподаватели вдохновили на профессиональное развитие. Один из них подчеркнул, что фармацевтика -- это искусство, с чем Ирина соглашается: фармацевт создает лекарства, как художник -- картину, и каждый день выходит «на сцену» перед публикой -- клиентами аптеки.

Ее главная цель сегодня -- предоставление клиентам высококачественной фармацевтической помощи, и этот стандарт неукоснительно поддерживается всей командой под ее руководством как заместителя руководителя аптеки. Чтобы развиваться дальше, она поступила на медицинский факультет Латвийского университета. Совмещать учебу в дневном отделении с работой было непросто, но ей это удалось. После получения диплома и магистерской степени Ирина получила возможность руководить сначала небольшой аптекой, а затем все более крупными учреждениями.

Сегодня Ирина Корчагина возглавляет современную аптеку нового формата, которая помимо широкого ассортимента лекарств и медицинских товаров предоставляет услуги в специально оборудованном кабинете фармацевтической помощи. Клиенты могут пройти профилактический осмотр, получить консультации и доступ к услугам, обеспечивающим конфиденциальность.

Ирина вдохновляет своих коллег стремиться к профессиональному росту и совершенству. Она считает, что отличный фармацевт не только компетентен и внимателен, но и инициативен: помогает клиенту, предлагая немедикаментозные решения, разъясняя возможные побочные эффекты, а иногда даже просто подает стакан воды, если клиенту нужно принять лекарство прямо в аптеке.

Ирина подчеркивает важность взаимного уважения в общении с клиентами. Она надеется, что люди осознают значимость фармацевтов как специалистов, которые не только продают лекарства, но и помогают поддерживать здоровье благодаря своим знаниям и профессионализму.

Как сохранить здоровье?

10 советов Ирины Корчагиной -- буквально для каждой семьи

1. Следите за качеством сна. Сон -- залог восстановления организма. Его продолжительность должна составлять шесть-девять часов.

2. Сбалансируйте питание. Рацион должен быть богат витаминами, минералами, клетчаткой, включать овощи, фрукты, рыбу и орехи.

3. Проводите время на свежем воздухе и занимайтесь физической активностью. Это полезно для организма и позволяет отвлечься от гаджетов.

4. Регулярно посещайте врача. Даже если вы чувствуете себя хорошо, профилактические осмотры помогут вовремя выявить изменения в организме.

5. Используйте пищевые добавки при необходимости. Однако принимать их следует только после консультации с врачом или фармацевтом.

6. Прививайтесь! Вакцинация помогает предотвратить заболевания и их осложнения.

7. Не слушайте непрофессиональных советов. Здоровье семьи доверяйте только компетентным специалистам.

8. Поддерживайте подростков -- непременно убедитесь, что их рацион полноценен, и стимулируйте к занятиям спортом.

9. Контролируйте артериальное давление. Людям старше 40 лет стоит регулярно его измерять, чтобы предотвратить риски гипертонии.

10. Заботьтесь о ментальном здоровье пожилых. Для старшего поколения важны внимание и эмоциональная поддержка со стороны семьи.