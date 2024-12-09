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Анна Седокова официально развелась с Янисом Тиммой

СтарХит 9 декабря, 2024 20:46

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В октябре Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой, с которым прожила в браке четыре года. Баскетболист пытался сохранить семью, и в какой-то момент казалось, у него это получилось, но, увы! Певица не дала супругу еще один шанс.

9 декабря суд официально расторг брак Анны и Яниса. Пара развелась тихо, без споров и дележки имущества. Совместных детей у них нет.

В минувшие выходные 41-летняя Седокова заявила, что больше никому никогда не поверит, так как разочаровалась в мужчинах. Что же натворил Тимма — остается только догадываться.

«Так изменилась моя жизнь за последнее время… Выходя из долгих счастливых, но очень сложных отношений, я словно заново учусь чувствовать. Я всю жизнь любила на полную. Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих взвешенных решений. Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли чаще биться сердца сотен тысяч людей. Использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие. Помните, как у одного психолога? „Вы не бросите курить, пока любите курить“», — откровенничала исполнительница.

Месяц назад артистка вместе с сыном Гектором поехала на лигу MEDIA BASKET, чтобы поддержать Яниса. Там спортсмен нежно обнимал певицу и носил на руках ее ребенка. Публика думала, что у супругов все наладилось, но нет — вернувшись домой, Седокова прекратила общение с Тиммой.

Баскетболист ушел в загул и страдал на камеру, устраивая прямые эфиры. Он просил прощения у жены и даже говорил, что исправится. «Я придерживаюсь своей любви. Ничего — ни деньги, ни слава не смогут это изменить это, — вздыхал Янис. — 99% моих дорогих подписчиков бесполезны. Оставьте мою семью в покое. На меня плевать. Но хотя бы их оставьте в покое. Это мое решение, и я не вижу в нем ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью».

От предыдущих отношений у экс-солистки «ВИА Гры» есть не только сын, но и дочери Алина и Моника. Тимма же воспитывает Кристиана, который появился на свет в 2018-м.

«Так устала от всего… Я не такая сильная, как всем кажется. Но я выдержу. У меня дети. У меня есть я. И я все решу. Как всегда решала. Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит бесконечно делать больно. Хватит. Я сильная, но у каждой силы есть предел. Но даже если она закончится, я встану. Потому что вставать и идти — это выбор. Сложный и трудный», — делилась мыслями Анна, но отмечала, что все преодолеет ради наследников.

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