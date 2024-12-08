Анимационный фильм латвийского режиссера получил приз Европейской киноакадемии

В данной категории на награду также претендовали фильмы "Жить на широкую ногу" Кристины Дуфковой, "Дикари" Клода Барраса, "Мечта султанши" Изабель Эргер, а также "Они застрелили пианиста" Фернандо Труэбы и Хавьера Марискаля.

Вместе с 14 другими фильмами Straume претендовал и на главный приз Европейской киноакадемии "Европейский фильм".

На главный приз претендовали работы, удостоившиеся признания на других международных кинопоказах, в частности, "Субстанция" французского режиссера Корали Фарья, "Комната по соседству" Педро Альмодовара и "Дагомея" Маттиаса Диопа.

Больше всего номинаций получили "Эмилия Перес" Жака Одиара и "Комната по соседству" Альмодовара. Каждый из них был номинирован на четыре награды.

На церемонии в Люцерне Жак Одиар получил награду "Европейский режиссер" за фильм "Эмилия Перес". Этот фильм удостоился также награды за лучший сценарий и стал лучшим европейским фильмом, а исполнительница одной из главных ролей Карла София Гаскон - лучшей европейской актрисой.