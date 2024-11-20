Андрей Козлов: «Время объединяться русскоязычным силам ради Риги»

«Если честно, то мне даже трудно представить аргументы „против“ такого сближения! – говорит он. – Некоторые эксперты утверждают, что между партиями есть различия в идеологии, но я этого не вижу. Даже если есть расхождения по международной политике, как они могут помешать сотрудничеству на муниципальных выборах? Идеология на уровне Рижской думы должна быть одна — как сделать город более уютным и комфортным».

Козлов уверен, что объединение поможет создать более сильный список кандидатов, и избиратели получат больше выбора. Он добавляет, что хотя переговоры между партиями еще на начальном этапе, консолидация сил русскоязычных партий неизбежна в будущем, так как этого хотят сами избиратели.