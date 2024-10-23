Андрей Козлов: «Использование языка как дубинки — это чистый национализм против русскоязычных депутатов!»

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решала сегодня судьбоносный для страны вопрос - об отправке на обязательный экзамен по латышскому двух депутатов партии "Стабильности!".

"Как там пелось в советской, простите за это слово, песне: "Я другой такой страны не знаю..." Я тоже не знаю другой страны, где бы депутатов - представителей народа, - отправляли другие депутаты на языковые и прочие проверки! Мне представляется, что в демократической стране избиратели сами оценивают те или иные качества и профессиональный уровень депутатов, - говорит Андрей Козлов.

Эта языковая экзекуция, на мой взгляд, является очередным способом давления на русскоязычных жителей Латвии - давление через их представителей в Сейме! Все это звенья одной цепи: ликвидация образования на языках нацменьшинств, включая даже детские сады и частные учебные заведения, попытки запретить даже рекламу на русском спектаклей Русского театра, требование к пациенту самому обеспечить перевод на латышский и с латышского... Теперь вот добрались до депутатов, для которых латышский не является родным.

Что дальше? Даже страшно и представить... Но я знаю только то, что "Стабильности!" не сломать, партия продолжит отстаивать интересы своих избирателей. Мы - прорвемся!"