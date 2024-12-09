Андрей Козлов: «Где оформить страховку от идиотизма?»

"Депутаты Сейма от нашей партии "Стабильности!" внесли простое и логичное предложение - отменить абсурдную поправку! И сеймовское большинство даже этот законопроект поддержало в нулевом чтении - передачу на комиссию. Но... чуда не произошло и правящие поступили "привычно" - вместо того, чтобы решать проблему по существу, они просто... отложили на 9 месяцев вступление этой поправки в силу! Из серии - то ли ишак сдохнет, то ли...

Также парламент поручил правительству до 30-го апреля следующего года выяснить, действительно ли директива ЕС требует от всем автовладельцев оформлять OCTA или все-таки возможны исключения... И в этом вся суть политики нынешних властей! Ничего до конца не уточнять и слепо выполнять указания Брюсселя, а если потом "народ недоволен", то просто откладывать "приговор" и пытаться писать евросоюзовскому начальству челобитную - вдруг "барин смилостивиться".

А что разве раньше, до принятия поправки, нельзя было тщательно изучить директиву, задать Брюсселю все интересующие вопросы и затем уже решать, следует ли в таком вот виде принимать поправку и что нам грозит в случае ее непринятия? Теперь чиновника отвели 4 месяца на то, чтобы разобраться с директивой? И почему только 4 месяца, а не 4 года?! И кому нужна директива, которая не имеет никакого смысла и просто вытрясает деньги из карманов автовладельцев?!" - не скрывает своего возмущения член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Он заметил, что если машина без OCTA участвует в дорожном движении, то штрафы за такое нарушение сегодня астрономические и радары "вылавливают" почти всех таких нарушителей. Без всяких директив. "Жаль, что нет возможности латвийцам застраховаться от идиотизма во власти! Думаю, за такой страховкой выстроилась бы очередь и не только из автовладельцев", - отметил А. Козлов.