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Андрей Козлов: «Это хуже, чем преступление — это диверсия!»

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 12:46

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Правящие политики, наконец, открыто признали, что Рига не войдет в первую очередь проекта Rail Baltica. Афера пришла к своему логическому финалу "Перефразировав известное изречение, можно сказать, что это хуже и чем преступление, и чем ошибка. Это диверсия, экономическая диверсия против латвийского государства и его народа", - считает член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Так он прокомментировал очередной "поворот" в афере века под названием - Rail Baltica. "Мало того, что проект века уже выкачал из бюджета ЕС и Латвии десятки миллионов, мало того, что Rail Baltica может вогнать страну в долговую яму, так теперь еще и оказалось, что проект вообще не имеет никакого смысла! Правящие признались, что через Ригу поезда не пойдут от слова совсем! Во всяком случае на первом этапе. А будет ли второй и когда - неизвестно", - продолжает А. Козлов.

Напомним, что только на содержание управленцев Rail Baltica было истрачено за эти годы более 26 миллионов евро, а строительство основной трассы в Латвии еще даже не началось. Если так называемый европейский поезд через Ригу не идет, то для чего он нужен? Правильно: чтобы жители Эстонии могли бы комфортно добраться до литовско-польской границы и далее направиться в Западную Европу.

"Это, конечно, замечательно, но зачем нам, латвийцам, за это платить?! Чтобы выбить больше денег из Брюсселя на этот ненужный проект наши власти постоянно кричат о том, что это не просто транспортный проект, а еще и проект для "военной мобильности", то есть проект носит еще и оборонный характер. Тогда объясните мне: как можно строить оборонный проект, не включая в него Ригу??? Это же абсурд!" - продолжает А. Козлов и заключает: "Этот проект похож на диверсию и чем быстрее он будет прекращен, тем меньше урона он нанесет интересам латвийского государства и общества! Еще не поздно остановить это безумие, цена которого уже может составить минимум 10 миллиардов евро!"

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