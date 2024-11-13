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Амстердам анализирует, Париж готовится

Euronews 13 ноября, 2024 10:18

Мир 0 комментариев

В Амстердаме не стихают дискуссии после недавнего нападения на израильских болельщиков, еврейская община говорит о всплеске антисемитизма. Тем временем Франция в четверг примет футболистов из Израиля, и главное для властей - обеспечить их безопасность.

Париж, принимающий футбольный матч Лиги наций Франция-Израиль, сконцентрирован на обеспечение безопасности игрокам и болельщикам, в числе которых ожидается и президент Эммануэль Макрон. Обеспокоенность полиции понятна после инцидента в Амстердаме, где на прошлой неделе зраильские болельщики клуба "Маккаби Тель-Авив" подверглись нападению. Европейские лидеры назвали его антисемитским, в соцсетях многие писали, что израильтяне якобы спровоцировали атаку. Euronews отправился в Амстердам, чтобы разобраться.

"Нападающие уточняют, еврей ли вы"

Наш первый собеседник - Яир Страндерс, член правления Ассоциации прогрессивного иудаизма Амстердама. Анализируя видео инцидента, он признает, что и с израильской стороны на матче было немало хулиганов. "Это надо осудить, и я могу понять, что молодые мусульмане захотели что-то предпринять, - говорит он. - Но потом вы, еврей, живущий в Израиле или здесь, в Нидерландах, видите, как нападают на израильтян, при этом уточняя у них, евреи ли они. Вы видите эту комбинацию событий, и это очень пугает".

Действительно, один из фанатов "Маккаби" рассказал нашему каналу, как его друг - еврей избежал побоев, так как имел удостоверение личности другой страны, а не израильский паспорт.

Даниэлла Коронел - волонтер из Нидерландов, помогавшая размещать болельщиков "Маккаби" в отелях до их вылета в Израиль, отметила, что чувствует необходимость скрывать свое еврейство. "Сейчас очень опасно говорить где бы то ни было, что ты еврей или что у тебя есть израильские родственники. Мы очень напуганы тем, что происходит, антисемитизмом. А Нидерланды не делают ничего, чтобы изменить ситуацию".

Охота иди политическая акция?

Амстердам стал ареной растущей напряженности за день до матча, когда тысячи болельщиков прибыли в столицу Нидерландов. Фанаты "Маккаби", как подтвердила полиция, перед матчем срывали палестинские флаги и скандировали антиарабские лозунги. После игры на израильтян развернулась настоящая охота, свыше десятка людей были ранены, в том числе и тяжело.

Роос Икема, пропалистинская активистка и основательница движения MiGreat, считает, что инцидент в минувший четверг был политически мотивированным. "Это была политическая акция, и мы не можем разыгрывать карту антисемитизма, - говорит она. - В этом городе полно евреев, они проводят акции бок о бок с нами. Мы же в последнюю неделю от многих, кто носит куфию, слышали, что им некомфортно ,видели, как здания и люди, использующие мусульманскую символику, становились мишенями".

Голландские пропалестинские группы давно призывали мэрию Амстердама отменить матч в знак протеста против ситуации в Газе. Журналист из Left Laser Боб Снейвлиет считает, что местные власти допустили несколько фатальных ошибок, которые и привели к инциденту. "Во-первых, ошибкой стал запрет легальной демонстрации, ведь тогда люди были бы в одном месте. Власти знают, как поступать в таких ситуациях , - комментирует он. - Второй просчет - позволить хулиганам "Маккаби" два дня бродить по улицам и запугивать людей".

Итогом столкновения в Амстердаме стал арест свыше 60 зачинщиков и исполнителей нападения на израильтян, большинство уже отпущены. Напомним, что столкновения произошли за день до годовщины "Хрустальной ночи", еврейского погрома, устроенного нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1939 года.

Многие политики в Нидерландах и мире провели связь между двумя событиями. Именно к этой параллели прибегла мэр Амстердама Фемке Халсема.

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