Американец хочет купить «Северный поток-2», чтобы у США была возможность влиять на переговоры по Украине

«Это уникальная возможность для американского и европейского контроля над поставками энергии в Европу до конца эпохи ископаемого топлива», — объяснил Линч смысл будущей сделки. Также, по его мнению, покупка газопровода даст американцам рычаги влияния на любые переговоры о прекращении войны в Украине.

Купить «Северный поток-2», оцененный в 11 млрд долларов, можно будет «за копейки», рассчитывает бизнесмен.

Линч почти 20 лет работал в Москве и уже покупал российские активы со скидками. Как напоминает WSJ, в 2022 году Линч получил лицензию минфина США для завершения сделки по покупке швейцарского филиала Сбербанка, когда материнская компания попала под санкции США. После того как в 2007 году он с группой инвесторов участвовал в фиктивном аукционе по продаже активов бывшего «ЮКОСа», возникли вопросы о его связях с российским правительством и потенциальном сговоре, напоминает издание.

Процедура банкротства «Северного потока-2» не раз откладывалась, сейчас она запланирована на январь 2025 года. Газопровод, эксплуатация которого так и не началась, был поврежден в результате диверсии в сентябре 2022 года.