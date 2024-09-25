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«Альтернатива — ужасный мир, в котором царит сила»: Ринкевич выступил на Генассамблее ООН

© LETA 25 сентября, 2024 12:05

Новости Латвии 0 комментариев

Нельзя допустить избирательного применения или несоблюдения глобальных норм, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

Он подчеркнул, что альтернатива - ужасный мир, в котором царит сила, а власть закона теряет силу.

Президент напомнил, что идет уже третий год с тех пор, как Россия ведет неспровоцированную полномасштабную войну против Украины. Кроме того, она постоянно бросает вызовы стойкости международного сообщества и решимости отстоять основанный на правилах порядок.

Ринкевич отметил, что эта война серьезно влияет на стабильность в регионе и за его пределами и имеет далеко идущие последствия в отношении принципов, поддерживающих суверенитет, территориальную целостность и международное право.

Президент подчеркнул, что необходимо обеспечить устойчивость глобального порядка к агрессии, особенно если агрессор владеет ядерным оружием и является постоянным членом Совета безопасности ООН.

"Россия пытается разрушить то, что мы все вместе построили. Россия пытается перестроить международный порядок, чтобы в выигрыше были только агрессоры", - отметил президент.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия продолжает требовать незамедлительного и безусловного вывода всех российских войск и военной техники со всей территории Украины. "Никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может", - подчеркнул президент.

Президент Латвии напомнил собравшимся, что неспровоцированное нападение России на Украину имеет широкие последствия за пределами Украины: влияет на глобальное продовольственное обеспечение, ядерную безопасность и гуманитарную ситуацию.

"Доступность продовольствия - это право человека. Голод нельзя использовать как инструмент политики", - сказал он, добавив, что Латвия солидарна со странами, которых больше всего затронул продовольственный кризис.

Ринкевич также напомнил, что серьезную озабоченность вызывают принудительные депортации украинских детей и незаконные усыновления в Россию. Он призвал ООН занять более активную позицию по этому вопросу.

При этом президент призвал все страны-члены ООН присоединиться к принятому на саммите мира в Швейцарии заявлению, чтобы начать выстраивать мирный процесс, основанный на принципах Устава ООН.

"Россия должна взять на себя полную юридическую и финансовую ответственность за свою агрессию. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться всеобъемлющей ответственности России за все совершенные в Украине преступления", - подчеркнул Ринкевич, напомнив о необходимости создания специального трибунала.

Президент также отметил, что важно предотвратить углубление кризиса на Ближнем Востоке и избежать его распространения в регионе.

"Мы сохраняем надежду, что в скором времени удастся добиться прогресса в прекращении военных действий", - заявил Ринкевич, добавив, что международное сообщество и ООН должны в первую очередь поддерживать усилия, обеспечивающие защиту всех мирных жителей, и стремиться к поиску долгосрочного решения.

Он напомнил, что Латвия вместе с другими странами Евросоюза выступает за немедленное прекращение военных действий в Газе, безусловное освобождение всех заложников и обеспечение доступности гуманитарной помощи в широком масштабе.

"Мы осуждаем все террористические атаки на Израиль. Мы признаем законное право Израиля на самооборону. Но оно должно осуществляться в соответствии с международным правом и, в частности, - международным гуманитарным правом, введенным для защиты всех мирных жителей", - акцентировал президент.

При этом он призвал сосредоточиться и на возобновлении политического процесса, чтобы разорвать цикл насилия и добиться справедливого и прочного мира. "Мира, который учитывает законные желания и соображения безопасности как израильтян, так и палестинцев", - добавил он.

Как сообщалось, до пятницы, 27 сентября, Ринкевич принимает участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

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