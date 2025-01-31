Алексей Росликов: у нас есть шанс вернуть город, а потом и всю страну. Я рассчитываю на вас и вашу поддержку 7 июня! Реклама Редакция PRESS 31 января, 2025 13:53 Реклама

До 2020 года Алексей РОСЛИКОВ руководил развитием всей Риги. В ответственности Алексея была вся территория столицы, начиная с парков, детских площадок и вплоть до дворов спальных микрорайонов...



Это был огромный опыт, а ведь должность главы комитета, отвечающего за развитие Риги, означала, что это был второй человек после мэра. Именно опыт работы и оценка, полученная Алексеем РОСЛИКОВЫМ от жителей столицы, сегодня являются самой лучшей рекомендацией для начала борьбы за город!

«Ригу нужно вернуть, нам нужен тот город, что был 5 лет назад, - город за и для людей», - комментирует Алексей Росликов.

За эти годы Алексей Росликов наработал и собрал сильную и опытную команду. Люди, которые присоединились к команде Алексея, теперь готовы идти в списке на выборы и помочь Росликову стать мэром города. Среди них - главы департаментов, многолетние депутаты и социально активные люди. За Алексеем в списке на Ригу идут 62 человека. Вот такая большая команда собирается из тех, кто верит Росликову и хочет вернуть Ригу людям!

Алексей Росликов:

- Уважаемые друзья, это последний раз, когда, согласно закону, нам можно говорить по-русски как политикам. Наступает период 90 дней, когда политикам запрещено говорить на русском языке! Это мое последнее обращение, в котором вместе с тем содержится и просьба. Запомните дату: 7 июня – я вас очень прошу прийти и поддержать меня на выборах на пост мэра Риги. В ходе продолжительной работы я доказал вам свою преданность и надежность. У нас есть шанс вернуть город, а потом и всю страну. Я рассчитываю на вас и вашу поддержку 7 июня!

Работаем!

Программа РОСЛИКОВА

1) Социальная справедливость и забота о жителях Риги.

2) Возвращение бесплатного питания для детей и подростков.

3) Восстановление полноценной программы бесплатного транспорта для горожан.

4) Ремонт и восстановление внутриквартальных дорог.

5) Начало программы непрерывного восстановления дорожного покрытия на всей территории города Риги.

6) Возвращение программы социального жилья и строительства новых домов.

7) Реорганизация RNP в структуру с пониженными тарифами и прозрачным управлением, бережливым отношением к деньгам жителей.

8) Выделение финансирования для фонда помощи и компенсаций при переезде жителям денационализированных домов.

9) Срочное и безотлагательное снижение тарифов на коммунальные услуги на муниципальных предприятиях на территории города Риги.

10) Перезаключение договоров на вывоз мусора по более низким тарифам. Пересмотр способов обработки и хранения отходов и размещения мусорных баков.

11) Доступность отдыха и досуга для детей - восстановление программы детских площадок.

12) Разовая выплата от города по рождению ребенка будет увеличена до 2 000 евро.

13) Применение скидок на коммунальные услуги и снижение земельного налога для семей с рождения уже первого ребенка.

14) Увеличение льгот для пенсионеров.

15) Остановка сноса памятников и восстановление исторического наследия. Возвращение исторических названий переименованным улицам города Риги.

16) Реновация и восстановление жилого многоквартирного сектора города с участием и гарантиями от города Риги...

Яков ПЛИНЕР:

"Я готов идти за нашим лидером, и мой вклад в победу будет максимальным. Молодые политики должны брать власть, сейчас их время. Я иду в списке и готов помогать!»

Николай КАБАНОВ (журналист и политик):

"Даже не сомневался, с какой командой идти на выборы. Алексей Росликов знает город и уже имеет опыт управления столицей. Уверен: успех и победа будут с нами!»

Андрей КОЗЛОВ (издатель, представитель СМИ):

«Я, как человек, представляющий русскоговорящую прессу, всегда считал, что защита правды людей и их языка является приоритетом. Сегодня только Росликов стоит за нас и наши ценности – я с ним в списке и иду на Ригу!»

Иван КЛЕМЕНТЬЕВ:

"Я буду краток, но скажу как есть. Наша команда сможет дать достойный отпор националистам у власти и взять власть. Я иду в списке, и я уверен в успехе!»

Виктория ТАРАНЕ (активист защиты пенсионеров с ВНЖ):

"Когда националы готовились высылать десятки тысяч людей из Латвии, именно Алексей Росликов не дал им это сделать. После этого я не вижу другого нового лидера. Иду с ним в команде и готова работать на благо Риги!»

Валентин ЕРЕМЕЕВ (политик, глава протестных движений и активист защиты прав и свобод людей):

"Объединять всех политиков и партии! Именно это важно, и именно об этом говорит Алексей Росликов. Я соглашусь, ведь по одному мы слабые, а вот вместе сможем и горы свернуть. Объединяемся ради людей и Риги!»

Анатолий АЛЕКСЕЕНКО (многолетний глава социального департамента Риги):

"Когда Алексей был в Риге, жителям выделялись муниципальные квартиры, а социальная сфера жила и поддерживала людей. Сейчас все это остановили и закрыли. Даже у детей обеды отобрали. Мы после победы на выборах все вернем, в чем я даже не сомневаюсь. Иду с Алексеем и уверен в нем!»

Виталий РЕЙНБАХ (бывший многолетний глава департамента транспорта Риги):

"Бесплатный транспорт всегда был нашим приоритетом, пока мы были в Риге. Заботиться о горожанах — задача города и власти в нем. Нужно вернуть те времена, когда город был для людей, а не наоборот!"

Партия «Стабильности!» выступила против решения Сейма по Белоруссии

23 января латвийский парламент принял заявление, в котором подчеркнул, что не признает президентские выборы в Белоруссии, назначенные на 26 января этого года, легитимными, поскольку они не имеют ничего общего со свободным и справедливым избирательным процессом...

В своем заявлении парламент Латвии поддерживает стремление белорусских демократических сил и гражданского общества к созданию свободного, независимого и демократического государства и призывает международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и противостоять любым попыткам его легализации на международной арене.

«Так называемые президентские выборы в Белоруссии не имеют ничего общего со свободным и демократическим избирательным процессом», - говорит Инара Мурниеце (Нацобъединение), председатель парламентского комитета по иностранным делам, ответственного за заявление, подчеркивая, что широкомасштабные репрессии режима Лукашенко, начавшиеся после президентских выборов 2020 года в Белоруссии, продолжаются. Более 1 200 политических заключенных все еще находятся в заключении, а многие сотни тысяч белорусов вынуждены жить в изгнании, спасаясь от репрессий, -отметила председатель комиссии.

«Против» голосовали только депутаты фракции «Стабильности!». Ее руководитель Алексей Росликов с трибуны парламента призвал коллег — прежде всего от правящей коалиции - заняться решением проблем в собственной стране.

«Посмотрите, как у нас в Латвии относятся к оппозиции, какому давлению подвергается наша оппозиция! - заявил он. - Белорусский народ сам разберется, кого им выбирать во власть и как реагировать на того или иного кандидата в президенты и на политическую ситуацию в стране. А мы должны сосредоточиться на решении латвийских проблем — это и жуткое расслоение общества, и высокие коммунальные платежи, и огромные очереди на государственные медицинские услуги, я уже не говорю об афере Rail Baltica и аховой ситуации в airBaltic!"...

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