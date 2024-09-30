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Алексей Росликов: наших хотят сломать!

Реклама 30 сентября, 2024 11:43

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Депутаты Сейма от Национального объединения пытаются собрать необходимое количество подписей парламентариев, чтобы отправить двух депутатов "Стабильности!" на принудительную языковую проверку.

На данный момент в этом политическом, по мнению многих экспертов, давлении на сильную оппозиционную партию в парламенте, согласились принять участие 16 из необходимого минимума в 20 депутатов. Надо сказать, Национальное объединение не ожидало что выходить в открытый конфликт с оппозиционной платформой «Стабильности!» захотят не многие в Сейме. Слишком непредсказуемая и сильная команда собралась, которая представляет интересы русскоговорящих жителей Латвии. Но процесс идет вперед, шатко или валко, но идет!

Итак, в Сейме впервые за долгие годы может быть запущена процедура отправки депутатов парламента на обязательную проверку владения госязыком, которую будет проводить Центр содержания образования. Как и насколько объективно проходят такие проверки, известно, потому, ожидать, что представители «Стабильности!» поладят с языковой инспекцией, точно не приходится. Вопрос будет решен на политическом уровне, а значит, результат будет таким, не какой есть объективно, а каким он запланирован заранее. Стоит отметить, что в законе четко не прописано, какой именно объем знаний государственного языка необходим, чтобы выполнять работу депутата.

Поскольку у Центра госязыка нет никакой другой возможности проверить депутатов, как только пригласить их на эту проверку и оштрафовать за неявку, к "делу" подключились другие депутаты Сейма. А именно - из фракции Национального объединения "ТБ-Visu Latvijai", которые решили начать сбор подписей, чтобы запустить процедуру возможного лишения Виктора Пучки (избран от Латгалии ) и Ефимия Клементьева ( избран от Риги) депутатских мандатов!

Да, Закон о порядке работы Сейма (“Kārtības rullis”) предусматривает такой механизм: если 20 депутатов инициируют проверку владения госязыком какого-то депутата (депутатов), то эти депутаты обязаны данную проверку пройти. Если выясняется, что такой депутат, действительно, не владеет в достаточном объеме госязыком или не явился на проверку, то запускается процесс лишения парламентария (парламентариев) депутатского мандата.

Лидер фракции "Стабильности!" Алексей Росликов в своем заявлении подчеркнул, что, на его взгляд, речь идет вовсе не о владении или не владении конкретных депутатов латышским языком, а о попытке закрыть рот, прижать русскоязычную оппозицию в Сейме. “Мы, вообще, против языковых проверок жителей Латвии, какую бы должность они не занимали! Это наша принципиальная позиция: негоже в демократическом государстве устраивать языковые экзекуции! Мы, разумеется, будем своих товарищей по партии защищать, как мы защищали от языковых проверок других специалистов на их рабочих местах, как защищали стариков с российским паспортом, которым за несдачу экзамена даже грозило выдворение!”, - заявил лидер “Стабильности!» Алексей Росликов.

Политическая реклама оплачена партией "Стабильности!"

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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

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Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

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Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

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Родителям детей, болевшими дифтерией, восстановлены права опеки

Новости Латвии 17:44

Новости Латвии комментариев

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

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