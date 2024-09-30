Алексей Росликов: наших хотят сломать! Реклама 30 сентября, 2024 11:43 Реклама

Депутаты Сейма от Национального объединения пытаются собрать необходимое количество подписей парламентариев, чтобы отправить двух депутатов "Стабильности!" на принудительную языковую проверку.

На данный момент в этом политическом, по мнению многих экспертов, давлении на сильную оппозиционную партию в парламенте, согласились принять участие 16 из необходимого минимума в 20 депутатов. Надо сказать, Национальное объединение не ожидало что выходить в открытый конфликт с оппозиционной платформой «Стабильности!» захотят не многие в Сейме. Слишком непредсказуемая и сильная команда собралась, которая представляет интересы русскоговорящих жителей Латвии. Но процесс идет вперед, шатко или валко, но идет!

Итак, в Сейме впервые за долгие годы может быть запущена процедура отправки депутатов парламента на обязательную проверку владения госязыком, которую будет проводить Центр содержания образования. Как и насколько объективно проходят такие проверки, известно, потому, ожидать, что представители «Стабильности!» поладят с языковой инспекцией, точно не приходится. Вопрос будет решен на политическом уровне, а значит, результат будет таким, не какой есть объективно, а каким он запланирован заранее. Стоит отметить, что в законе четко не прописано, какой именно объем знаний государственного языка необходим, чтобы выполнять работу депутата.

Поскольку у Центра госязыка нет никакой другой возможности проверить депутатов, как только пригласить их на эту проверку и оштрафовать за неявку, к "делу" подключились другие депутаты Сейма. А именно - из фракции Национального объединения "ТБ-Visu Latvijai", которые решили начать сбор подписей, чтобы запустить процедуру возможного лишения Виктора Пучки (избран от Латгалии ) и Ефимия Клементьева ( избран от Риги) депутатских мандатов!

Да, Закон о порядке работы Сейма (“Kārtības rullis”) предусматривает такой механизм: если 20 депутатов инициируют проверку владения госязыком какого-то депутата (депутатов), то эти депутаты обязаны данную проверку пройти. Если выясняется, что такой депутат, действительно, не владеет в достаточном объеме госязыком или не явился на проверку, то запускается процесс лишения парламентария (парламентариев) депутатского мандата.

Лидер фракции "Стабильности!" Алексей Росликов в своем заявлении подчеркнул, что, на его взгляд, речь идет вовсе не о владении или не владении конкретных депутатов латышским языком, а о попытке закрыть рот, прижать русскоязычную оппозицию в Сейме. “Мы, вообще, против языковых проверок жителей Латвии, какую бы должность они не занимали! Это наша принципиальная позиция: негоже в демократическом государстве устраивать языковые экзекуции! Мы, разумеется, будем своих товарищей по партии защищать, как мы защищали от языковых проверок других специалистов на их рабочих местах, как защищали стариков с российским паспортом, которым за несдачу экзамена даже грозило выдворение!”, - заявил лидер “Стабильности!» Алексей Росликов.

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