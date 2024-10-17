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События от «Стабильности!» Золотые «зубки» дракона

Реклама Редакция PRESS 17 октября, 2024 14:44

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Депутаты Сейма от партии «Стабильности!» ждут ответа по существу от министра обороны. «Если информация подтвердится, то будет грандиозный скандал и мы потребуем привлечь виновных к ответственности!» - говорит председатель парламентской фракции «Стабильности!» Алексей Росликов, который настроен крайне решительно.

На минувшей неделе Росликов и его коллеги по фракции направили срочный запрос министру обороны Андрису Спрудсу по поводу прозвучавшей в общественном пространстве информации о том, что, возможно, минобороны по завышенной цене платило за так называемые «зубы дракона» и другие элементы противомобильности вблизи восточной границы.

Депутаты «Стабильности!» просит министра обороны подтвердить или опровергнуть информацию о том, что «зубы дракона», рыночная цена которых составляет 200 евро за единицу, министерство обороны закупало по цене 600 евро за единицу.

Если это так, то тогда министерству обороны или нужно будет обосновать столь значительное удорожание, или… готовиться отвечать уже на эти вопросы в рамках уголовного расследования.

«Мы ждем ответа от министра обороны или уже в зависимости от ответа, будем дальше действовать», - заключил Алексей Росликов.

 

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