Акции «tet» и LMT можно купить за счет латвийских пенсионных фондов: предлагает Марис Вайновскис

Вайновскис подчеркнул, что выкупить акции "Telia" в стратегически важных для латвийского государства компаниях "tet" и "LMT" можно, не используя средства госбюджета.

«Здесь очень важны стратегические интересы страны. Если государство говорит, что оно заинтересовано в том, чтобы взять под единоличный контроль эти критически важные компании сейчас. Оно заинтересовано в объединении стратегической информационной, коммуникационной инфраструктуры страны. Но оно также заинтересовано в развитии рынка капитала, одновременно предоставляя возможность инвестировать латвийским пенсионным фондам, латвийским гражданам. В этом и заключается задача», - объясняет Вайновскис.

В то же время Вайновскис отметил, что каждый гражданин Латвии уже является иностранным инвестором, поскольку пенсионные накопления вкладываются в капиталы и коммерческие компании других стран. «Но есть возможность выгодно вложить свои и наши средства и в местный бизнес», - сказал Вайновскис.