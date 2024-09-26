AirBaltic вводит новые типы билетов: а что там теперь с багажом?

Компания ввела билеты Economy Basic, Economy Classic, Economy Flex, Business Experience и Business.

Новый тип билета Economy Classic, ранее известный как Green Plus, по-прежнему будет включать одну единицу регистрируемого багажа. Этот тип билетов также будет предлагать бесплатное бронирование мест и будет доступен для покупки в туристических агентствах и на их веб-сайтах.

Economy Flex, ранее известный как Green Classic, предложит путешественникам больше гибкости. Клиенты смогут бесплатно изменить дату вылета или получить возврат денег, но авиакомпания возьмет за изменения сбор в размере 25 евро с пассажира за поездку в одну сторону. Кроме того, билет Economy Flex включает в себя бесплатный выбор места, а также два места зарегистрированного багажа и приоритетную посадку.

Все билеты эконом-класса будут по-прежнему включать одно место ручной клади весом до восьми килограммов с возможностью увеличить вес до 12 килограммов.

Для пассажиров бизнес-класса авиакомпания предлагает пакет билетов с полным спектром услуг, включающий такие преимущества, как приоритетная регистрация и посадка, место в бизнес-классе в передней части салона с дополнительным местом, а также питание из трех блюд, неограниченное количество напитков и ускоренная посадка в самолет.

AirBaltic объясняет, что билет Business Experience будет доступен по более низкой цене с несколько иными условиями, в то время как билет Business включает все преимущества традиционного путешествия бизнес-классом.

Клиенты, которые приобрели билеты до среды включительно, сохранят свои предыдущие типы билетов вместе с оригинальными пакетами и условиями.