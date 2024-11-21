Airbaltic как лось в скромной однокомнатной квартире экономики Латвии — тесно и неудобно: Соколовский

1. У которого накопленные убытки за все время ее функционирования 650 миллионов, плюс убытки этого года - 48 миллионов евро;

2. Которое работает в хорошие годы в ноль или небольшой плюс, а в неблагоприятные – терпит большие убытки;

3. Которое никогда не платило акционерам дивиденды, но собственник периодически должен доливать в систему деньги, чтобы предприятие не обанкротилось;

4. У которого обязательства на 97 миллионов превышают активы;

5. У которого высокая задолженность (1,15 миллиарда евро) и которое вынуждено выпускать долговые бонды с доходностью 14.5(!) процентов;

6. У которого основной долг за лизинг самолетов платится в долларах, а выручка идет в евро и при укреплении доллара резко возрастают платежи.

7. У которого большая часть потенциальных клиентов авиакомпании с востока не могут даже приехать в Латвию, а компания не может работать на территории России и Белоруссии;

8. Которое работает на высококонкурентном рынке и поэтому не может легко компенсировать инфляционный рост расходов ростом цен на билеты.

Если публичная продажа все же произойдет, то это будет означать, что государство свою головную боль скинет на новых акционеров и уже от них будет требоваться покрытие периодических убытков компании. А если учесть то, что если сейчас продать все активы и погасить все долги, то компания останется еще должна около 100 миллионов евро, то предложение, мягко говоря, не аппетитное.

Государство не пыталось бы продать компанию, но этого требует Европейская Комиссия. Это было условием последнего вливания денег из госбюджета в «Airbaltic» во время пандемии. Такая поддержка государством своих авиационных компаний искривляет рынок и Европейская комиссия разрешила ее в качестве исключения, с условием, что вложенные деньги будут возвращены в бюджет после продажи компании на публичном рынке в 2024 году.

Несмотря на все это терять "Airbaltic" жалко. Компания дает Латвии уникальные преимущества по сравнению с Литвой и Эстонией. Латвийские порты, железная дорога постепенно мумифицируются, банковская система теперь обслуживает в основном местных клиентов и отдала роль регионального банковского центра Литве. Airbaltic» - последнее большое латвийское предприятие, которое отличает страну от региональных конкурентов.

Пока на горизонте только два варианта: первый, если правительство переубедит Европейскую комиссию и сохранит существующее состояние с периодическим заливом денег налогоплательщиков в компанию, что позволит ей жить, второе, продажа компании авиакомпании - конкуренту.

Покупка конкурента с такими финансовыми показателями скорее всего может заинтересовать только одним - убрать его с поля. Вариант же «жить по-старому» уже плохо работает из-за накопившихся проблем.

Понятно что у "Airbaltic» есть много проблем, но на мой взгляд есть одна основная. Большое амбициозное предприятие не может полноценно развернуться в совершенно неамбициозной и очень местной экономической модели. Лось будет плохо себя чувствовать, если мы поместим его жить в однокомнатную квартиру.