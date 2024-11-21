Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite

Airbaltic как лось в скромной однокомнатной квартире экономики Латвии — тесно и неудобно: Соколовский

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 14:48

Важно 0 комментариев

"Почему я бы не покупал акции «Airbaltic» если будет их публичное предложение? Ответ можно найти в отчете компании за 9 месяцев, - пишет на своей странице ФБ юрист и экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. - Итак, захотим ли мы купить акции предприятия:

1. У которого накопленные убытки за все время ее функционирования 650 миллионов, плюс убытки этого года - 48 миллионов евро;

2. Которое работает в хорошие годы в ноль или небольшой плюс, а в неблагоприятные – терпит большие убытки;

3. Которое никогда не платило акционерам дивиденды, но собственник периодически должен доливать в систему деньги, чтобы предприятие не обанкротилось;

4. У которого обязательства на 97 миллионов превышают активы;

5. У которого высокая задолженность (1,15 миллиарда евро) и которое вынуждено выпускать долговые бонды с доходностью 14.5(!) процентов;

6. У которого основной долг за лизинг самолетов платится в долларах, а выручка идет в евро и при укреплении доллара резко возрастают платежи.

7. У которого большая часть потенциальных клиентов авиакомпании с востока не могут даже приехать в Латвию, а компания не может работать на территории России и Белоруссии;

8. Которое работает на высококонкурентном рынке и поэтому не может легко компенсировать инфляционный рост расходов ростом цен на билеты.

Если публичная продажа все же произойдет, то это будет означать, что государство свою головную боль скинет на новых акционеров и уже от них будет требоваться покрытие периодических убытков компании. А если учесть то, что если сейчас продать все активы и погасить все долги, то компания останется еще должна около 100 миллионов евро, то предложение, мягко говоря, не аппетитное.

Государство не пыталось бы продать компанию, но этого требует Европейская Комиссия. Это было условием последнего вливания денег из госбюджета в «Airbaltic» во время пандемии. Такая поддержка государством своих авиационных компаний искривляет рынок и Европейская комиссия разрешила ее в качестве исключения, с условием, что вложенные деньги будут возвращены в бюджет после продажи компании на публичном рынке в 2024 году.

Несмотря на все это терять "Airbaltic" жалко. Компания дает Латвии уникальные преимущества по сравнению с Литвой и Эстонией. Латвийские порты, железная дорога постепенно мумифицируются, банковская система теперь обслуживает в основном местных клиентов и отдала роль регионального банковского центра Литве. Airbaltic» - последнее большое латвийское предприятие, которое отличает страну от региональных конкурентов.

Пока на горизонте только два варианта: первый, если правительство переубедит Европейскую комиссию и сохранит существующее состояние с периодическим заливом денег налогоплательщиков в компанию, что позволит ей жить, второе, продажа компании авиакомпании - конкуренту.

Покупка конкурента с такими финансовыми показателями скорее всего может заинтересовать только одним - убрать его с поля. Вариант же «жить по-старому» уже плохо работает из-за накопившихся проблем.

Понятно что у "Airbaltic» есть много проблем, но на мой взгляд есть одна основная. Большое амбициозное предприятие не может полноценно развернуться в совершенно неамбициозной и очень местной экономической модели. Лось будет плохо себя чувствовать, если мы поместим его жить в однокомнатную квартиру.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пора переобуваться! Латвийцам напоминают: для зимней езды годится не каждая покрышка

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Согласно метеорологическим прогнозам, на этой неделе температура воздуха по ночам будет опускаться ниже нуля градусов, из-за чего на дорогах может образовываться обледенение, а местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, которые сделают условия для вождения еще более сложными. Поэтому госпредприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) призывает оборудовать зимними покрышками в том числе автобусы и грузовики, сообщает LSM+.

Согласно метеорологическим прогнозам, на этой неделе температура воздуха по ночам будет опускаться ниже нуля градусов, из-за чего на дорогах может образовываться обледенение, а местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, которые сделают условия для вождения еще более сложными. Поэтому госпредприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) призывает оборудовать зимними покрышками в том числе автобусы и грузовики, сообщает LSM+.

Читать

Снова будет снежно: прогноз погоды на пятницу

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

В пятницу на большей части территории Латвии ожидается снег, в основном кратковременный, но местами более интенсивный, прогнозируют синоптики.

В пятницу на большей части территории Латвии ожидается снег, в основном кратковременный, но местами более интенсивный, прогнозируют синоптики.

Читать

Феномен Вентспилса

Новости партнеров 14:36

Новости партнеров 0 комментариев

Что такое идеальный город? Место, где есть просторные улицы, удобный общественный транспорт и доступное жилье? Или же нечто большее?

Что такое идеальный город? Место, где есть просторные улицы, удобный общественный транспорт и доступное жилье? Или же нечто большее?

Читать

По техническим причинам: в четверг снова задерживаются поезда

Новости Латвии 14:30

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг утром по техническим причинам по всей Латвии была нарушена система управления движением поездов и оповещения пассажиров, поэтому сейчас наблюдаются задержки отдельных рейсов, свидетельствует информация ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

В четверг утром по техническим причинам по всей Латвии была нарушена система управления движением поездов и оповещения пассажиров, поэтому сейчас наблюдаются задержки отдельных рейсов, свидетельствует информация ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

Читать

Зачем вообще нам нужна «Rail Baltica»? Бен Латковскис

Латышские СМИ 14:23

Латышские СМИ 0 комментариев

-В правящей коалиции до сих пор нет единого мнения, что делать с Rail Baltica. С одной стороны, её надо построить. Несмотря ни на что. С другой стороны – за какие деньги? Где взять деньги на финансирование этого строительства, и если деньги найдутся, то для чего? Какой конкретно трассы? - об этом пишет публицист Бен Латковскис на портале nra.lv.

-В правящей коалиции до сих пор нет единого мнения, что делать с Rail Baltica. С одной стороны, её надо построить. Несмотря ни на что. С другой стороны – за какие деньги? Где взять деньги на финансирование этого строительства, и если деньги найдутся, то для чего? Какой конкретно трассы? - об этом пишет публицист Бен Латковскис на портале nra.lv.

Читать

Что можно сделать в Риге на 100 долларов за уикенд? Вышел новый выпуск «Орла и Решки» из Латвии

Важно 14:10

Важно 0 комментариев

На YouTube вышел новый выпуск тревел-шоу "Орел и Решка" и на этот раз телеведущие Эдуард Мацаберидзе и Соня Шац побывали в Риге. Новая серия выпусков легендарной программы посвящена тому, как украинцы после начала военных действий, устроились в других странах мира.

На YouTube вышел новый выпуск тревел-шоу "Орел и Решка" и на этот раз телеведущие Эдуард Мацаберидзе и Соня Шац побывали в Риге. Новая серия выпусков легендарной программы посвящена тому, как украинцы после начала военных действий, устроились в других странах мира.

Читать