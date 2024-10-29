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Ах, Лато, Лато, опять очерняешь Кирсиса! Лапса заглянул на Рижский рынок и ужаснулся (1)

Редакция PRESS 29 октября, 2024 19:17

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Twitter/X

Известный латвийский журналист Лато Лапса на своей странице в Твиттере/X опубликовал фотографии из мясного павильона Рижского центрального рынка, на которых видно, что половина стендов стоят пустыми, а покупателей особо нет.

"Что ты делаешь, Лапса, на Центральном рынке в понедельник, когда все торговцы отдыхают, и очерняешь хозяина Кирсиса! А нет, подождите...", - написал Лапса под фотографиями.

В комментариях отметили, что рынок так выглядит уже какое-то время и не только по понедельникам. Количество продавцов сократилось. Покупателей тоже стало меньше.

"По субботам я хожу в киоск «Рубени» за свиными языками, но вижу там немного больше народа, это чисто для объективности. Но раньше толпы были побольше, да", - написал кто-то, на что Лапаса ответил, что если бы такая же ситуация наблюдалась и в субботу, было бы совсем печально.

"Молочный павильон выглядит лучше, только половину его занимает обеденная зона, но отечественных производителей молочной продукции всего пять. Коммерческое помещение для одной холодной витрины, пятачка, где может стоять продавец, и места для полки стоит более 1000 евро в месяц", - объясняют знающие люди.

"Ах, Лато, Лато! Так ругать хороший рынок! Нет, нет, ну ты, возможно, и выбрал не самое пробочное время, но рынок на самом деле становится пустоватым. Мне, например, не нравится вечная проблема с парковкой. И её дороговизна. Даже за несколько минут остановки RC требует заплатить! За что, блин? Я - пас!", - отметил один из комментаторов.

Рижский центральный рынок работает каждый день с 7.30 до 18.00, за исключением воскресенья, когда он закрывается на час раньше.

На Центральном рынке 5 павильонов – Молочный, Мясной, Рыбный, Овощной и Гастрономический. В августе этого года была представлена ​​концепция развития Центрального рынка, а самые большие дискуссии шли о дальнейшем развитии Мясного павильона. Есть идея просто сделать из него музей, поскольку число торговцев сокращается, сообщил член правления управляющей рынком компании Rīgas nami Марцис Будлевскис.

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Комментарии (1) 45 реакций
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