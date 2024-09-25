Адекватны ли эти солдаты и земессарги? Олимпийский комитет оценит опрометчивое высказывание Виктора Щербатых об армии

Согласно информации издания, Щербатых, который также является членом исполкома LOK, в своем видеоролике в TikTok подверг сомнению действия НВС. Видео было записано на русском языке.

В ролике Щербатых заявил: "Что они здесь делают? Адекватны ли эти солдаты и земессарги? На телевидении показывают, что может произойти в США, когда оружие попадает в руки сумасшедшего. Кто может гарантировать безопасность? Никто. Правительство утверждает, что проводит учения. Но почему именно здесь? В Адажи разве недостаточно места? Здесь живут дети, зачем создавать шум? Это какое-то безумие. Никто ничего толком не объясняет. Почему надо пугать людей? Если войны не будет, зачем устраивать учения здесь? Идите в Адажи, там же лесов достаточно, зачем идти в город?".

Президент LOK Раймонд Лаздиньш заявил, что размещение подобного контента в социальных сетях недопустимо, особенно когда человек одет в форму олимпийской сборной. "Этот вопрос следует рассмотреть на заседании исполнительного комитета, и я предлагаю передать его на рассмотрение Комиссии по этике," – отметил Лаздиньш.

Член исполкома LOK и генеральный секретарь Латвийской федерации велоспорта Том Маркс также выразил свое недовольство позицией Щербатых. Он отметил: "Безопасность государства – это приоритет, и проведение учений в городских условиях очень важно для проверки готовности. Люди были предупреждены и проинформированы, это не стало неожиданностью. Как еще можно подготовиться к возможной военной угрозе, если не тренироваться?" Маркс также добавил, что представителю LOK недопустимо общаться на русском языке, учитывая ситуацию с Россией.

Щербатых уже удалил свой ролик. В интервью газете он признался, что совершил ошибку и после разговора с другом понял, что подобные вопросы нужно поднимать на латышском языке и в более корректной форме.

Напомним, что Виктор Щербатых ранее был избран в 9-й Сейм от партии Союз зеленых и крестьян, а на последних выборах баллотировался от партии "Латвия на первом месте", но не был избран.

Как сообщалось ранее, с 3 сентября по 8 октября по всей Латвии проводятся комплексные военные учения НВС Namejs 2024 с участием около 11 000 солдат, земессаргов и военнослужащих союзников.