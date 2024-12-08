«Абсурд! Фотографирование на рождественском базарчике 50 евро?» Тревога оказалась ложной; в чем дело?

Одна женщина в соцсети Threads выразила свое возмущение такими правилами. Вот ее пост: "Мне одной кажется, что это совершенно крейзи - в этом году, чтобы фоткаться на рождественском базарчике, надо платить 50 евро? Необходимо разрешение, а если оно не получено - штраф 500 евро. А разве в общественном месте не является нормой, когда все могут фотографировать, теперь ведь у каждого второго - профессиональная камера. Так что, даже тем, кто будет фоткать маму и сестру, придется заплатить за это 50 евро?"

Представитель рождественского базарчика Анна Блауа, с которой связалась редакция LA.LV, пояснила в ответ следующее: ограничение касается не посетителей, желающих фотографировать на телефон или профессиональную камеру. Оно относится к желающим заработать, организующим частные платные фотосессии на территории базарчика в так называемых фотоуголках, или фотозонах.

"На фотографирование у елочки ограничений нет - ее установило и украсило самоуправление", - успокаивает Блауа.

Такая практика - брать плату за фотосессии - введена впервые, но организаторы думали об этом уже два года. "С каждым годом рождественский базарчик в Старой Риге привлекает все больше фотографов, они еще за пару месяцев до его открытия объявляют запись на фотосессии на территории базарчика. (...) Эта инициатива и идея была осуществлена для того, чтобы мы могли регулировать, в какое время проводить фотосессии, не мешая другим посетителям. Профессиональные фотосессии отличаются тем, что для них используется дополнительное оборудование - освещение, штативы, различные наряды для моделей, в отдельных случаях - даже услуги стилистов".