Абсолютная власть? Нацблок хочет придать Центру госязыка статус независимого учреждения

Нацблок представил в Сейм проект соответствующего решения. По мнению партии, это уменьшит политическое влияние на учреждение и позволит обеспечить стабильный, независимый бюджет учреждения.

В настоящее время Центр госязыка является подведомственным учреждением Министерства юстиции. Согласно предложению, статус учреждения изменится с 1 января 2025 года.

Положение государственного языка не должно зависеть от благосклонности или понимания политических партий, считает депутат Нацблока Артур Бутанс, отмечая, что государственный язык - это ценность, закрепленная в Конституции.

«Необходимо защитить латышский язык и укрепить его использование, создав независимое учреждение со стабильным финансированием и широкими полномочиями, подобное Управлению омбудсмена и другим независимым учреждениям, что уменьшит возможность политического вмешательства», - сказал Бутанс.

Нацблок напоминает, что многолетний директор Центра государственного языка Марис Балтиньш, занимавший эту должность с 2009 года, был уволен по приказу Министерства юстиции. Нацблок видит в этом политическое влияние «после того, как директор Центра государственного языка занял твердую позицию, что дебаты на русском языке не должны проводиться в государственных СМИ».