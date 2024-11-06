А вы знали? Эксперт раскрыл секреты, почему в домах возникает разница в потреблении воды

«Здесь не существенно, является ли управляющая компания муниципальной или частной: в законе указано, что если разница в потреблении воды превышает 20% и сохраняется более 3 месяцев, управляющая компания обязана выяснить причины и сообщить о них жильцам», – поясняет Эрвин Страупе, заместитель председателя Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью.

Часто причина разницы кроется в износе счетчика на входе в дом. Страупе отмечает, что таких случаев много. Следующим шагом управляющая компания может проверить счетчики в квартирах, но жители нередко не пускают мастеров для проверки. «Люди бывают удивительно изобретательны, влияя на показания счетчиков, либо стабильно подают одинаковые данные, что создает общую разницу», – отмечает эксперт. Лучшим решением он считает установку счетчиков с дистанционным считыванием, позволяющих фиксировать показания в один день и избегать расхождений, возникающих при текущей системе, когда показания снимаются в течение нескольких дней.