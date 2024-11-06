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А вы знали? Эксперт раскрыл секреты, почему в домах возникает разница в потреблении воды

Редакция PRESS 6 ноября, 2024 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

Каждый месяц многие жители видят в своих квитанциях пункт о разнице между индивидуальным и общим потреблением воды дома, который приходится оплачивать. Зритель программы "Uz līnijas" на TV24 спрашивает, насколько это законно, отмечая, что после жалоб эта позиция исчезает на месяц, но затем возвращается.

«Здесь не существенно, является ли управляющая компания муниципальной или частной: в законе указано, что если разница в потреблении воды превышает 20% и сохраняется более 3 месяцев, управляющая компания обязана выяснить причины и сообщить о них жильцам», – поясняет Эрвин Страупе, заместитель председателя Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью.

Часто причина разницы кроется в износе счетчика на входе в дом. Страупе отмечает, что таких случаев много. Следующим шагом управляющая компания может проверить счетчики в квартирах, но жители нередко не пускают мастеров для проверки. «Люди бывают удивительно изобретательны, влияя на показания счетчиков, либо стабильно подают одинаковые данные, что создает общую разницу», – отмечает эксперт. Лучшим решением он считает установку счетчиков с дистанционным считыванием, позволяющих фиксировать показания в один день и избегать расхождений, возникающих при текущей системе, когда показания снимаются в течение нескольких дней.

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