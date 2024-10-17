Он высказал мысль, что за каждый километр, пройденный автомобилем, жителям нужно платить в зависимости от размеров машины, экологичности двигателя и других параметров.

«Нужно реализовать принцип - кто загрязняет природу, тот и платит. Тот, кто больше ездит, больше загрязняет, следовательно, и платит больше, в том числе и легковые автомобили. И не секрет, что есть разница между видом загрязнения, вызываемого дизелем или электромобилем. Этот принцип должен быть отражен непосредственно в использовании», — подчеркнул Вецтиранс.

Общественность, мягко говоря, в шоке.

«Мне начинает казаться, будто уже проводится соревнование по проверке выносливости налогоплательщиков! Выставляют на тотализатор самую бессовестную идею и ждут, пока мы возразим. Но возражать никто не собирается, поэтому конкурс все еще продолжается! Надо признать, что министерство сообщения по-прежнему лидирует», - написала в своем микроблоге «Х» Индра.

«Считают, что за проезд по латвийским дорогам мы заслуживаем того, чтобы платить 3 раза - акциз на топливо, налог на эксплуатацию транспортных средств, теперь планируется и налог на инфраструктуру (есть еще виньетки). А вы не подавитесь?!»

«Не забывайте, что эти вши хотели наказать всех за превышение после 1км/ч. Новые коммунисты», - считает другой пользователь.

«Думаю, что денег в стране совершенно нет. Еще я думаю, что нас впереди еще ждут такие сюрпризы», - указал третий.

« И как это будут контролировать? Если будут смотреть раз в год, что они будут делать с перемоткой одометра? Это теперь будут делать все, кому не лень и кто захочет сэкономить».

«Бюджет, представленный в Сейм Министерством финансов, предусматривает повышение налога на эксплуатацию транспорта. Увеличение акциза на топливо будет означать повышение на 3 цента за литр. Что еще, черт возьми, это такое?», - возмущается экс-министр Янис Витенбергс.