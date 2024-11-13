А вот и первый снег. С дождем: погода завтра

Предстоящей ночью местами пройдут небольшие осадки, на побережье будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, порывами до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса, на побережье до +7 градусов.

В течение дня ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман. В восточной части страны на дорогах возможен снег и гололед. В четверг вечером начиная с северо-запада небо прояснится.

Максимальная температура воздуха ожидается от +1 градуса в Латгале до +9 градусов на Курземском побережье. Вечером в Курземе и других местах слабый или умеренный юго-западный ветер перейдет в северо-западный, на побережье порывами до 15 метров в секунду.

В Риге в четверг в течение ночи возможен небольшой дождь, днем будет дождливо, а вечером небо прояснится. Будет дуть слабый юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным. Температура воздуха повысится с +2...+3 градусов ночью до +6...+7 градусов вечером.