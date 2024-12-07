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А в Брюсселе дураки сидят? Рига задумала превратить «эстакаду в никуда» в смотровую площадку (2)

Редакция PRESS 7 декабря, 2024 10:07

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Мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил, что дабы не возвращать ЕС деньги, велосипедную «эстакаду в никуда,» отгроханную столичным муниципалитетом в рамках многострадального проекта Rail Baltica, могут переделать в смотровую площадку. На что с нее будем смотреть? На проходящие буквально под носом электрички и цистерны?

Похоже, грандиозной велосипедной эстакаде, ведущей в небо, перед Рижским автовокзалом нашли достойное применение, пишет Grani.lv. Как сообщил программе «900 секунд» мэр столицы Вилнис Кирсис, в настоящий момент рассматривается возможность расположить на этом объекте смотровую площадку.

Решение, прямо скажем, идиотское. Что оттуда обозревать — рынок и железную дорогу? Но, как поясняет Кирсис, это не от хорошей жизни. Использовать эстакаду по назначению – невозможно, ибо соединять ее не с чем. Моста через Даугаву, который тоже собрались строить в рамках проекта Rail Baltica, – нет и, по всей видимости не будет, а деньги еврофондов, выделенные столичному муниципалитету на эстакаду, уже потрачены. Причем немалые. Реализация проекта в рамках реконструкции набережной Генерала Радзиня обошлась в сумму более миллиона евро.

И единственное, что сумели придумать наши столичные чиновники, чтобы не возвращать этот миллион в закрома ЕС, - это убедить высоких еврочиновников, будто смотровая площадка – именно то, что городу было остро необходимо. Удовлетворит ли такой вариант Брюссель? Очень сомнительно.

Предполагая это, Кирсис спешит заверить общество, что вины столичного муниципалитета в сложившейся ситуации не видит. «Мы выполнили свою часть работы, но, к сожалению, другая часть не последовала», - заявляет он, имея в виду мост, который должно было возвести Министерство сообщения. А почему, подчеркивает он, если ЕС потребует вернуть средства, потраченные на строительство эстакады, то изыскивать их и должно министерство, а не Рижская дума. Ведь она свою часть сделала, а министерство — нет.

Это грамотный ход — в плане бюрократических отписок и интриг. Но он не снимает вопрос о невероятной коллективной безответственности и хозяйственной безграмотности наших чиновников, которые не согласовывают свои действия между собой и вообще не видят дальше своего носа. Впрочем, для Риги, утратившей сейчас — именно по инициативе этих чиновников — массу всевозможных памятников, велоэстакада в никуда станет отличным памятником идиотизму.

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