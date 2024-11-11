А ты не пей: за одно воскресенье в Латвии конфисковано 10 автомобилей!

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 10 водителей. Все задержанные водители находились за рулем транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости использованного в момент правонарушения транспортного средства.

Всего полиция вчера оформила 468 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 212 в связи с превышением скорости.