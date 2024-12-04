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А то, что министр бьётся в кебабных за латышский язык, фермеров не волнует? Послевкусие от акции протеста

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 09:03

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация производителей мясного скота, похоже, пытается агрессивно диктовать свои условия. Об этом с возмущением заявил министр сельского хозяйства Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян), комментируя акцию протеста, устроенную ассоциацией у здания министерства. Напомним, что сегодняшняя акция была особенно эпатажной: у дверей министерства сельского хозяйства демонстративно вывалили кучу навоза. Вот она - на фото.

В министерстве напоминают: при выдаче ветеринарного сертификата Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) гарантирует стране-импортеру безопасность и качество - от идентификации животных до их состояния здоровья и пригодности к транспортировке. Краузе подчеркнул: малейшая ошибка, например, экспорт зараженных животных, может обернуться катастрофой для страны — вплоть до санкций или полного запрета на экспорт. "Такой риск для Латвии абсолютно недопустим", — заявил министр, добавив, что выполнение международных норм — это общая обязанность всей отрасли.

Важной частью работы ПВС является оценка транспортных средств и участие в процессе погрузки животных. Ранее экспортеры платили инспекторам только за потраченное на осмотр время. Однако эта сумма не покрывала подготовку документов, расходы на дорогу или ожидание между партиями. Долгие годы разницу компенсировали латвийские налогоплательщики, но теперь министерство настаивает на том, чтобы экспортеры полностью покрывали эти расходы. Новый порядок оплаты будет базироваться на количестве проверенных животных старше трех месяцев.

Краузе с сожалением отметил, что вместо поиска инновационных решений и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью для экспорта отрасль выбирает путь конфронтации.

От себя добавим, что министр при этом успевает заниматься не только своими прямыми обязанностями, но и в свободное от работы время проверяет кебабные на предмет владения их персоналом госязыком. О чем сам недавно поведал у себя в Тик-Токе. Фермерам и этого мало?

 

 

 

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