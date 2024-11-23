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А так можно было? В Резекне провели опрос о переименовании улиц — большинство жителей против этого

Редакция PRESS 23 ноября, 2024 18:08

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С учетом инициативы общества "Центр публичной памяти" (Publiskās atmiņas centrs) переименовать четыре улицы в Резекне (ул. А. Упиша, Лермонтова, Космонауту и Маскавас) и принимая во внимание, что решение об изменении названия улиц не может быть принято на основании только личного мнения членов временной администрации, Резекненское городское самоуправление провело опрос жителей этих четырех улиц, попросив их до 20 ноября включительно ответить на вопрос, поддерживают ли они переименование, пишет Jauns.lv.

Самоуправление признательно оценивает отзывчивость и активность жителей, так как примерно 75% анкет были заполнены и возвращены. Всего обработаны результаты 1120 анкет. 104 респондента поддержали переименование, 1016 человек - против.

Этот опрос вызвал широкий резонанс в обществе. Часть жителей высказала свое мнение письменно, в анкетах для опроса, другие выражали мнения по телефону, было также получено несколько заявлений и вопросов по электронной почте. Жители, высказавшиеся против переименования, в основном обосновывали свой выбор ожидаемыми дополнительными расходами как для населения, так и для самоуправления.

Приоритетные задачи временной администрации Резекне сейчас - покрытие долговых обязательств самоуправления и составление сбалансированного бюджета на следующий год. С учетом активного участия резекненцев в анкетировании, временная администрация планирует и в дальнейшем узнавать мнение горожан по вопросам, важным для города, в том числе о бюджете самоуправления на 2025 год.

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