А так можно было? В Резекне провели опрос о переименовании улиц — большинство жителей против этого

Самоуправление признательно оценивает отзывчивость и активность жителей, так как примерно 75% анкет были заполнены и возвращены. Всего обработаны результаты 1120 анкет. 104 респондента поддержали переименование, 1016 человек - против.

Этот опрос вызвал широкий резонанс в обществе. Часть жителей высказала свое мнение письменно, в анкетах для опроса, другие выражали мнения по телефону, было также получено несколько заявлений и вопросов по электронной почте. Жители, высказавшиеся против переименования, в основном обосновывали свой выбор ожидаемыми дополнительными расходами как для населения, так и для самоуправления.

Приоритетные задачи временной администрации Резекне сейчас - покрытие долговых обязательств самоуправления и составление сбалансированного бюджета на следующий год. С учетом активного участия резекненцев в анкетировании, временная администрация планирует и в дальнейшем узнавать мнение горожан по вопросам, важным для города, в том числе о бюджете самоуправления на 2025 год.