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А потом мы удивляемся: Кажока объяснила, почему за 30 лет не удалось интегрировать русских

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 14:04

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Twitter/X

Политолог, директор и ведущий научный сотрудник центра Providus Ивета Кажока опубликовала в соцсети Твиттер/Х ролик, в котором предположила, почему Латвии так и не удалось за 30 лет интегрировать русских.  

"Есть одна вещь, которую я заметила впервые где-то год назад. Я действительно раньше не обращала на это внимания. Интеграция. Все знают, что это проблема! Как сосуществовать русским и латышам. И есть много различных способов, как ее решают. И есть один Совет по интеграции - примерно 30 человек. И на каком-то совещании в Zoom я неожиданно стала смотреть на имена и фамилии этих людей... И я готова класть голову на отсечение… Ну, это ненормально… в том смысле, что все они латыши. При этом, что думает типичный латвийский русский или украинец, или белорус, никто из них не знает. Но мы все там собираемся и думаем, как же нам консолидировать общество. А потом мы удивляемся тому, что на эти мероприятия, которые предназначены для интеграции, приходят только латыши, обычно живущие где-то тут, в Риге, обычно они учились в одних и тех же университетах и сами чувствует себя очень сплоченными, а результата такой политики нет. И это большая проблема, которую надо решить", - отметила Кажока.

Ролик переопубликовали нацактивисты с комментарием - "У Кажоки снова латыши виноваты. Настоящая антилатышка".

В комментариях отметили, что латыши вообще никого не должна интегрировать, а люди, которые хотят жить в Латвии сами должны интегрироваться.

"Продолжает работу своего отца — сотрудника репрессивного режима СССР, агента КГБ!", - писали нацактивисты под видео.

"Никого никуда не надо интегрировать. Пусть каждый живет на своей этнической родине", - говорили они.

"Искусственной интеграции не существует, она реализуется естественно и только тогда, когда количество иммигрантов не превышает красных линий по отношению к основному населению", - отметили в комментариях.

"Лучший способ интеграции — использовать государственный язык во всех государственных учреждениях, школах, больницах и так далее", - считают местные.

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Комментарии (0) 11 реакций
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