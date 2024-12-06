А после принятия бюджета возможен сюрприз: Бригманис о разногласиях между Силиней и Бришкенсом

«Принятие бюджета - это время, когда, как мне кажется, нужно закопать топор войны в коалиции, но после принятия бюджета я не удивлюсь, если в этом правительстве произойдут изменения», - говорит политик, который полагает, что все разногласия должны решаться путем переговоров, „но, очевидно, что разговоры, которые состоялись между премьер-министром и министром транспорта, они требуют принятия какого-то решения - установить мир и чтобы каждая сторона поняла, каков будет дальнейший путь или определить, какие-то конкретные дальнейшие действия“.

Бригманис считает сотрудничество между партнерами по коалиции конструктивным и хорошим, и думает, что было бы глупо нарушать его из-за внутренних дрязг. "Прогрессивные" предупредили, что если министр транспорта будет уволен, все министры партии покинут правительство.

По мнению Бригманиса, "Прогрессивным" нужно, во-первых, осознавать, что премьер имеет право на то, чтобы уволить министра, во-вторых, они должны сто раз подумать, прежде чем "прыгать в колодец" всем вместе, потому что в оппозиции у них будет меньше шансов влиять на процесс принятия правительственных решений.