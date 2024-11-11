А пиццу развозить некому: в Латвии пересчитали безработных

К концу октября 2024 года в ГАЗ было зарегистрировано 44 889 безработных, что на 406 человек больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 44 483 безработных.

Самым низким уровень зарегистрированной безработицы в конце октября по-прежнему был в Рижском регионе, где он составил 4% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в конце сентября, а самый высокий уровень - 10,3% - сохранился в Латгальском регионе.

Наиболее стремительно зарегистрированный уровень безработицы в октябре вырос в Курземе - на 0,2 процентных пункта, составив в конце месяца 4,9% от численности экономически активного населения.

В Земгале и Видземе уровень зарегистрированной безработицы в октябре не изменился и к концу месяца составлял 4,8% и 5% от численности экономически активного населения соответственно.

В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,7% от численности экономически активного населения.