А оно знает? Минфин надумал спросить у Минсообщения, какая будет выгода от Rail Baltica

Как сообщил журналистам после заседания коалиции министр финансов Арвилс Ашераденс, на следующей неделе этот вопрос в правительстве еще не будет обсуждаться, но договоренность может быть достигнута позже, то есть правительство может принять решение о дальнейшей реализации "Rail Baltica" через две недели.

Как сообщалось, Министерство сообщения разработало сценарий реализации первой очереди "Rail Baltica" в Латвии, который предусматривает строительство одного железнодорожного пути европейского стандарта от границы Литвы до границы Эстонии и соединение трассы с одной из двух международных станций в Риге, а до завершения первой очереди железнодорожный вокзал и аэропорт планируется соединить в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ранее подчеркнул, что на первом этапе реализации проекта Латвия должна обеспечить строительство трансграничного соединения, чтобы выполнить международные обязательства.

Министерство финансов выдвинуло по разработанному Минсообщения сценарию реализации проекта более 20 возражений, указав, что в документе не предоставлена информация о том, какой будет ожидаемая экономическая выгода от использования инфраструктуры "Rail Baltica" и кто будет обеспечивать ее содержание и управление.

Как сообщалось, с начала реализации проект "Rail Baltica" значительно подорожал, кроме того, ревизионные органы стран Балтии указали на отсутствие ясности в отношении модели руководства и эксплуатации "Rail Baltica".

Согласно последним оценкам совместного предприятия стран Балтии "RB Rail", стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро.

Общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.