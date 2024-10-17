Уроки "Гражданской обороны" с этого года были введены для учеников 10 и 11 классов. И проводят их настоящие военные.

По словам мамы одной из учениц гимназии, её крайне удивил раздаточный материал. Главным образом потому, что часть терминов не была переведена на госязык, а лишь имела пояснения на латышском.

"На каком же языки ими будут командовать, в случае чего?", - возмущена она.

Позывные НАТО использует, конечно, на английском языке. И дети должны будут их выучить.

Также удивительным было то, что дети получили фотографии приемов полевого боя, оружия и военной техники.

А в качестве практики на первом уроке всех заставили маршировать: и мальчиков, и девочек.

Как ранее сообщалось, освоение гражданской обороны состоит из трех блоков - «блока патриотизма», знакомства с общей системой гособороны, а третий блок - практический – это работа с картой, ориентирование, первая медицинская помощь, стрельба и навыки полевого боя.

Фото: press.lv