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«А Латвия еще будет?» — женщина взяла кредит до 2054 года, и у нее возник гамлетовский вопрос (1)

la.lv 16 сентября, 2024 11:15

Латышские СМИ 1 комментариев

Пользовательница соцсети "Х" с ником Puuc задала в своем посте много других столь же неоднозначных вопросов, вызвав обширную дискуссию о будущем Латвии и о том, имеет смысл брать кредит на такой долгий срок или нет, пишет la.lv.

Вот что говорится в этом посте: "Подписали ипотечный договор, который будет в силе до 2054 года. Латвия еще будет? Произойдет ли климатическая катастрофа или все будут жить просто в гораздо более жарком мире? Какие еще пандемии нас затронут? Будет ли еще существовать цивилизованный мир?"

Комментариев в ответ пришло множество, причем самых разнообразных:

- Я бы не взялся, лучше снимать [жилье]. (На это автор отвечает: "Я не так богата, чтобы снимать то, что можно построить".)

- Ничто так не свидетельствует о неверии в климатические и другие ужасы, как подписанные такого рода договоры.

- Будет хорошо! Латвия есть и будет лучшим местом в мире.

- Брала ипотечный кредит в 2006 году, когда мне было 20 лет. Закончится, когда мне будет 50. Тогда думала: только что школу окончила, а платить буду почти до пенсии. Бывало по-всякому, даже банк накрылся... но все равно не жалею! У вас все получится!

- Те, кто берет кредит, поддерживают диктатуру ростовщиков.

- Климатическая катастрофа уже произошла.

- Да, когда начинаешь обо всем этом думать, вообще становится очень страшно что-либо делать, рожать детей и сильно мечтать о далеком будущем.

- Насчет цивилизованного мира не знаю, но от кредитных обязательств вас никто не освободит.

- Разница будет ровно такая же, как между сегодняшним днем и 1994 годом - наверняка музыка изменится, технологии связи, может быть, будут немного другими, машины будут выглядеть чуть иначе. Уровень воды в океане будет тот же, что и сегодня.

- У меня нынешний только 15 лет, до 2039 года. Как выплатил первую ипотеку, банк прекратил существование... объединился. Закрыл счет... и даже в городе филиал ликвидировали.

- Я брала так, чтобы закончился за пару лет до пенсии, чтобы можно было хоть вздохнуть посвободнее. Надеюсь, так и будет. Еще 7,5 лет. Из 15.

- Банк  вас найдет в любых условиях и в ситуации.

- Молодцы. Реально в 54-м году дом будет стоить вдвое дороже, можно будет продать и без лишнего шика хорошо пожить на пенсии.

- Глобальное потепление - это такое же перераспределение денег, как ковидная сага.

- Меня уже не будет!

- Зато будешь жить в таком жилище, в каком хочешь, а не в таком, какое можешь позволить (кэшем) на данный момент. Жизнь слишком коротка, чтобы жить в плохом доме.

- Выражаю глубочайшее соболезнование в связи с получением статуса дважды крепостной - у государства и у банка.

 

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Комментарии (1) 20 реакций
Комментарии (1) 20 реакций
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