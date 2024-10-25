А если не выйдет продаться? Эксперт сравнил airBaltic и Smartlynx и указал на косяки Гауса

"По мнению господина Гауса, его несправедливо критикуют, потому что airBaltic успешно развивается и достигает новых рекордов, а также вносит огромный вклад в экономику Латвии. И вообще, с финансами у airBaltic все в порядке, поэтому он взял еще 40 миллионов под те же 14,5%. Это огромный успех и свидетельствует о доверии финансового рынка к компании.

Те, кто его критикует, ничего не понимают в авиации, а латыши в целом должны быть благодарны, что такой великий немецкий менеджер, как он, обратил внимание на airBaltic и тратит свое время на компанию, причем за не очень хорошую зарплату». Господин Гаусс не сказал именно этого, но эта мысль пронеслась через всю передачу. Так же как высокомерие, и цинизм.

К сожалению, финансовые показатели airBaltic не согласны с господином Гауссом и представляют собой иную картину.

Компания потеряла весь свой акционерный капитал в размере 596 миллионов евро и еще дополнительные 134 миллиона евро. Таким образом, капитал стал негативным (обязательства превышают активы). Манипуляции с уменьшением капитала ничего не меняют. Капитал AirBaltic отрицателен на те же 134 миллиона евро.

Авторы латвийского TOP101 оценили airBaltic в 309 миллионов евро и поставили ее на 20-е место среди самых ценных компаний. Я не буду спорить о стоимости, потому что IPO (первичное публичное предложение), когда и если оно состоится, покажет, какова истинная стоимость этой компании.

Но поскольку господин Гаусс очень гордился этой цифрой, я хотел бы заметить, что ничего хорошего в ней нет. Акционер вложил почти 600 миллионов евро в надежде, что стоимость акций возрастет, но генеральный директор компании хвастается, что стоимость этих инвестиций составляет лишь половину от того, что он вложил. Есть ли повод хвалить руководителя? Спасибо, что потеряли только половину моих инвестиций!?

В то же время другая латвийская компания Smartlynx, занимавшая 94-е место в списке TOP101 в 2019 году, в этом году обогнала airBaltic и заняла 16-е место. Причем эта компания в ковидные времена справилась своими силами. Так в какой же компании работают лучшие авиаменеджеры в Балтии?

И о самом современном парке самолетов. Покупка самолетов - не великое искусство, особенно для государственной компании. Искусство заключается в том, чтобы создать с помощью этих самолетов прибыльный бизнес в долгосрочной перспективе.

Балтийский рынок довольно ограничен и обслуживается менее чем 40 самолетами airBaltic. Больше пассажиров здесь нет. Остальные самолеты, как предполагается, будут сданы в аренду другим авиакомпаниям, в первую очередь Lufthansa.

Неужели кто-то думает, что Lufthansa не может сама купить эти самолеты? Не покупает, потому что она использует их для чартерных рейсов, которые сильно меняются в зависимости от ситуации на рынке. Если возникнут проблемы с экономикой, то рынок сильно сократится, и самолеты будет некуда ставить, а кредиты и лизинги надо выплачивать, надо думать, что делать с бортпроводниками и так далее. Лучше переплатить сейчас и включить переплату в стоимость, чем рисковать. Риски остаются за владельцем самолетов. То есть за airBaltic. Рискованный бизнес, если нет чувства меры.

Привлекает внимание и объявление о привлечении дополнительных облигаций на сумму 40 млн евро под те же 14,5%. Процентная ставка отражает оценку финансовым рынком финансового положения airBaltic. Финансовый рынок посылает четкий сигнал - господин Гаус, мы отправляем облигации, выпущенные вашей давней компанией, в мусорный ящик. Кстати, Smartlynx также выпустила в этом году облигации на 300 миллионов евро под 9,75%, на треть дешевле. Какую же компанию финансовый рынок считает более безопасной и перспективной?

Но привлекает внимание не цена займа в 40 миллионов евро, а причина, по которой компания взяла столько денег, когда на конец полугодия на ее счетах оставалось 105 миллионов евро. Неужели все так плохо и прогнозы бизнес-плана не сбываются?

Г-н Гаус также не ответил на вопрос, когда airBaltic начнет IPO. Он ответил, что это будет решаться совместно с консультантами и, возможно, к концу этого года, в следующем году или даже позже. Единственное, что было понятно, это то, что airBaltic хочет привлечь около 300 миллионов евро.

Насколько мы можем понять из приведенной выше информации, будут выпущены новые акции, и если государство сохранит за собой 25% плюс одну акцию, как было сказано выше, то 300 миллионов евро можно будет запланировать за 75% акций. Концы с концами здесь не сходятся. На данный момент, по словам г-на Гаусса, стоимость компании составляет около 300 миллионов евро. Таким образом, если новые акции будут выпущены с расчетом, что текущее количество акций останется на уровне 25 %, то стоимость 75 % акций компании должна составлять около 900 млн евро.

Это совсем маловероятно. Я понимаю, что можно играть с номинальной стоимостью акций, 25-процентным правом голоса в компании и рыночной стоимостью, но нужно внимательно следить за движением рук. Ранее в СМИ упоминалось, что потенциальный стратегический инвестор может купить часть акций, принадлежащих государству, до IPO. Будут ли они проданы на основе стоимости компании, указанной г-ном Гауссом?

Понятно, что для удачного проведения IPO г-ну Гауссу мешает критика в СМИ, и негативные новости могут снизить цену акций или даже сорвать IPO. Но на этот раз виноват он сам. Нас не должны принимать за дураков. Со своей стороны, я желаю airBaltic успехов в процессе IPO, потому что если нам не удастся кому-то продаться, то через пару лет, при нынешнем руководстве и наблюдательном совете, мы окажемся перед выбором: дать еще денег или подтолкнуть компанию к банкротству.

P.S. Ответственность за обеспечение национальных интересов при проведении IPO airBaltic, а также при управлении акциями возложена на Министерство транспорта".