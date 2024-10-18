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90 евро в год на кружок русского языка в детском саду: это насмешка?

Редакция PRESS 18 октября, 2024 18:05

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LETA

Press.lv обзвонил частные детские сады Риги, Юрмалы и Елгавы, чтобы понять, насколько обучение русскому языку актуально в кружках по интересам для детей в настоящее время, и как это происходит на практике.

Большая часть заведующих детских садов, которые удалось обзвонить, признались, что никаких занятий кружков по изучению русского языка они не проводят. Некоторые заведующие даже не слышали о такой возможности, другие интересовались, зачем это вообще нужно. Значительная часть садиков не ведет кружков по русскому языку именно потому, что не было на такую услугу запроса от родителей. Такова ситуация, например, в Рижском частном детском саду Ābolu maiss, как рассказала его основатель Кристина Эрдмане - родители не проявляли интереса к такому обучению детей. Не ведутся занятия в кружках по родному русскому языку и в детском саду Kukaramba, рассказали его сотрудники. Тоже нет спроса.

Член правления частного детского сада BeBe  в Риге Юрис Стиканс считает, что нет необходимости в специальном изучении в кружках по интересам русского языка для тех, у кого он родной, поскольку дома дети из русскоязычных семей и так общаются на родном языке с родителями и осваивают его на хорошем уровне. Они также имеют возможность общаться на нем, при желании, и в группах со своими сверстниками, этого никто не запрещает.

Заведующая еще одного частного детского сада, пожедавшая остаться инкогнито, сообщила, что на программу преподавания родного языка в кружках по интересам детский сад в самоуправлении средства запросил:

- У нас довольно много русскоязычных детей, поэтому родители запросили такую услугу, мы разработали специальную программу по обучению русскому, и запросили средства у самоуправления. Оно нам  в связи с этой программой кружков русского языка по интересам выделило средства, но на год это 90 евро.

- На сколько хватит этих денег?

- Считаю, что это очень мало, что купишь на эти деньги? Ну,  можно комплект карандашей на год купить. Оплатить работу преподавателя, конечно, нереально. Мы оплачиваем его работу из своих средств. А на 90 евро можно купить разве что комплект учебников. Это несерьезно. Но отчитаться они, конечно, смогут - финансирование дали. На целый год ... 90 евро.  

- А руководство самого детского сада не испытывало трудностей с поиском педагога на частичную занятость - для ведения занятий в таком кружке? Соглашаются учителя приезжать на три часа в неделю преподавать русский?

- А мы не искали, у нас преподают сами воспитатели, они у нас владеют хорошо  двумя языками и никуда им не нужно ездить. Преподают прямо на рабочем месте.

-  А как вы решаете вопрос, если кто-то из детей в группе решает не посещать занятия кружка по русскому языку, кто остается с этими детьми, пока остальные изучают русский?

- А у нас никто не отказался от изучения русского в кружках - все посещают, целой группой. Поэтому проблема с поиском преподавателя на малое количество часов перед нами не стоит. Даже если кто-то из детей откажется, мы всегда найдем, чем занять ребенка, да и другие воспитатели на месте. Вопрос лишь в сумме финансирования таких занятий от самоуправления. Чтобы понять, сколько уроков можно провести за 90 евро, посмотрите расценки языковых занятий репетиторов на рекламном портале. Это просто насмешка. Любой воспитатель в день зарабатывает больше. А здесь сумма на год. Так что одно дело теория и реклама таких возможностей, и совсем другое - как это выглядит на практике.

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