Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 19. Ноября Завтра: Betija, Elizabete, Liza, Lize

9 евро + НДС: министерство планирует отказаться от регулярных проверок длинны линеек

Редакция PRESS 19 ноября, 2024 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Минэкономики планирует внести изменения в закон, чтобы в будущем за точность линеек и измерительных лент отвечали сами их пользователи, рассказывает передача «4. studija» на Латвийском телевидении, пишет LSM+.

Сейчас, согласно закону, линейки и измерительные ленты нужно калибровать раз в два года.

Председатель латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич рассказал, что ассоциация давно призывает чиновников из Министерства экономики изменить правила, чтобы деревянные линейки, которые используют, например, в магазинах тканей, не надо было регулярно перемерять.

«Сейчас верификация линейки стоит 9 евро плюс НДС. Если в стране около 2000 линеек, это гарантированные 18 000 евро за то, чтобы проверить, не уменьшилась ли линейка каким-то образом. Мне трудно представить, как такое технически может произойти. У меня просто не хватает слов, чтобы описать эту глупость», — сказал Данусевич.

Новые правила находятся в процессе согласования. В них верификацию линеек убрали. С Латвийской ассоциацией торговцев Министерство экономики это не обсуждало и не согласовывало.

Директор департамента внутреннего рынка Минэкономики Марина Блашке признала, что список верифицируемых инструментов и периодичность верификации надо пересмотреть: «Мы взялись за это и сделали — с несколькими структурами: СГД, полицией и другими. Посмотрели, что можно сократить с точки зрения административной нагрузки, где определить другие сроки, чтобы было проще».

По новым правилам за качество своих измерительных инструментов — деревянных линеек и измерительных лент — и за порядок их использования должны отвечать сами торговцы. Т.е. больше не надо будет повторно их верифицировать. «В дальнейшем это будет вопросом его [торговца] добросовестности, ответственности за деловую практику», — сообщила представитель министерства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 20 реакций
Комментарии (0) 20 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Cлой снега толщиной 5 см! Приближается сильный снегопад: желтое предупреждение

Важно 17:10

Важно 0 комментариев

В среду, 20 ноября, в Латвии значительно усилится ветер, а утром во многих местах образуется снежный покров, прогнозируют синоптики. Со стороны Центральной Европы к Латвии приближается циклон, который пересечет территорию страны в ближайшие сутки. Объявлено желтое предупреждение.

В среду, 20 ноября, в Латвии значительно усилится ветер, а утром во многих местах образуется снежный покров, прогнозируют синоптики. Со стороны Центральной Европы к Латвии приближается циклон, который пересечет территорию страны в ближайшие сутки. Объявлено желтое предупреждение.

Читать
Загрузка

1000 дней войны в Украине: как новые технологии завели войну в тупик

Мир 17:07

Мир 0 комментариев

Вторжение в Украину ранним утром 24 февраля 2022 года, по задумке российского Генштаба, должно было стать началом стремительной и победоносной операции. Однако спустя 1000 дней в Украине идет медленная и опустошительная война на истощение.

Вторжение в Украину ранним утром 24 февраля 2022 года, по задумке российского Генштаба, должно было стать началом стремительной и победоносной операции. Однако спустя 1000 дней в Украине идет медленная и опустошительная война на истощение.

Читать

За что такие деньги: народ не понял новой «макслы» на променаде в Кенгарагсе

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе все соцсети обсуждали новые художественные объекты, установленные на променаде в рижском Кенгарагсе.

На прошлой неделе все соцсети обсуждали новые художественные объекты, установленные на променаде в рижском Кенгарагсе.

Читать

Прокремлевские боты начали грозить Западу ядерным ударом: Deutsche Welle

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Угрозы раздаются в ответ на разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами. Боты распространяют угрозы "ответа", оскорбления в адрес Байдена и напоминания об изменении ядерной доктрины РФ, сообщает Deutsche Welle.

Угрозы раздаются в ответ на разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами. Боты распространяют угрозы "ответа", оскорбления в адрес Байдена и напоминания об изменении ядерной доктрины РФ, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Намеревались совершить теракт: в Риге задержаны граждане Испании

Важно 16:38

Важно 0 комментариев

Правоохранители арестовали двух граждан Испании, которые намеревались совершить теракт в Литве. Подозреваемые пытались скрыться в Риге, где их задержали сотрудники Службы государственной безопасности Латвии.

Правоохранители арестовали двух граждан Испании, которые намеревались совершить теракт в Литве. Подозреваемые пытались скрыться в Риге, где их задержали сотрудники Службы государственной безопасности Латвии.

Читать

Кризисное пособие для граждан Украины будет увеличено. На сколько оно изменится?

Важно 16:30

Важно 0 комментариев

Единовременное кризисное пособие для жителей Украины в следующем году увеличится на 24–34 евро, сообщила во вторник представитель Министерства благосостояния (LM) Линда Лиепа на заседании Комиссии по обороне и внутренним делам Сейма.

Единовременное кризисное пособие для жителей Украины в следующем году увеличится на 24–34 евро, сообщила во вторник представитель Министерства благосостояния (LM) Линда Лиепа на заседании Комиссии по обороне и внутренним делам Сейма.

Читать

Латвийским птицефермам грозит судьба сахарных заводов: «Неаткарига»

Бизнес 16:22

Бизнес 0 комментариев

«Латвийским производителям яиц угрожает судьба сахарных фабрик» - под таким заголовком «Неаткарига» опубликовала длинный разговор с Марисом Балодисом, директором Продовольственно-ветеринарной службы, и Янисом Гайгалсом, главой Латвийской объединенной ассоциации птицеводства. Приводим выдержки из него.

«Латвийским производителям яиц угрожает судьба сахарных фабрик» - под таким заголовком «Неаткарига» опубликовала длинный разговор с Марисом Балодисом, директором Продовольственно-ветеринарной службы, и Янисом Гайгалсом, главой Латвийской объединенной ассоциации птицеводства. Приводим выдержки из него.

Читать