9 евро + НДС: министерство планирует отказаться от регулярных проверок длинны линеек

Сейчас, согласно закону, линейки и измерительные ленты нужно калибровать раз в два года.

Председатель латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич рассказал, что ассоциация давно призывает чиновников из Министерства экономики изменить правила, чтобы деревянные линейки, которые используют, например, в магазинах тканей, не надо было регулярно перемерять.

«Сейчас верификация линейки стоит 9 евро плюс НДС. Если в стране около 2000 линеек, это гарантированные 18 000 евро за то, чтобы проверить, не уменьшилась ли линейка каким-то образом. Мне трудно представить, как такое технически может произойти. У меня просто не хватает слов, чтобы описать эту глупость», — сказал Данусевич.

Новые правила находятся в процессе согласования. В них верификацию линеек убрали. С Латвийской ассоциацией торговцев Министерство экономики это не обсуждало и не согласовывало.

Директор департамента внутреннего рынка Минэкономики Марина Блашке признала, что список верифицируемых инструментов и периодичность верификации надо пересмотреть: «Мы взялись за это и сделали — с несколькими структурами: СГД, полицией и другими. Посмотрели, что можно сократить с точки зрения административной нагрузки, где определить другие сроки, чтобы было проще».

По новым правилам за качество своих измерительных инструментов — деревянных линеек и измерительных лент — и за порядок их использования должны отвечать сами торговцы. Т.е. больше не надо будет повторно их верифицировать. «В дальнейшем это будет вопросом его [торговца] добросовестности, ответственности за деловую практику», — сообщила представитель министерства.