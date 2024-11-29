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700 евро за одно совещание! Малый порт: 10 членов правления руководят восмью работниками

Редакция PRESS 29 ноября, 2024 08:15

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LETA

Два года назад Госконтроль опубликовал критическое заключение по итогам проверки семи небольших латвийских портов. Аудиторы обнаружили нарушения практически во всех сферах деятельности портов. Критике подверглось и непропорционально большое количество членов правлений, управляющих малыми портами. С момента этой критики прошло два года и четыре месяца, но раздутые правления по-прежнему существуют. Но когда в начале этого месяца президент Латвии посетил один из малых портов, политики в Риге вдруг начали действовать очень быстро.

В Латвии есть три крупных порта - Рига, Вентспилс и Лиепая, которые в основном перерабатывают транзитные грузы. Их причалы подходят для танкеров и железнодорожных составов. Семь небольших портов - Салацгрива, Скулте, Юрмала, Энгуре, Мерсрагс, Роя и Павилоста - специализируются на региональных грузоперевозках по Балтийскому морю. В них также работают местные рыболовецкие компании. Здесь же могут причаливать яхты.

Как и в Салацгриве, в нескольких других прибрежных самоуправлениях есть небольшие порты. Но управляются они не такими уж маленькими правлениями. Согласно Закону о портах, правление малого порта состоит не более чем из 10 членов местного совета. Председатель совета должен быть назначен из числа представителей местных органов власти. Но в состав совета также должны входить по одному чиновнику из Министерства регионального развития, Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства и Министерства транспорта, назначаемые соответствующим министром. А также в равных пропорциях члены местного правительства и представители компаний, работающих в порту. Только в Ройе Правление состоит из шести человек. В остальных портах правление состоит из восьми, девяти и максимально допустимых 10 членов.

Порт Скулте - самый крупный из малых портов. Его председателем является мэр Саулкрасты Нормундс Лицис. Он показывает новый причал, построенный менее года назад, и судостроительную компанию, которая там работает, и говорит, что дела идут в гору. В основном в Скулте переваливают древесину и торф. В планах - строительство пристани для яхт и развитие парусного спорта для молодежи.

Хотя в администрации порта работает всего несколько человек, за их работой в Скулте следят девять членов совета. В их число входят четыре человека, назначенные министерствами. Мэр объясняет, что обычно представители министерств участвуют в заседаниях дистанционно. Иногда они приезжают и в порт.

Каждый член Совета получает минимальную зарплату за участие в заседаниях. Работа Совета обходится в 100 000 евро в год с учетом налогов.

Это означает, что сотрудники министерств получают около 700 евро за одно-двухчасовое совещание Zoom. По закону заседания должны созываться не реже одного раза в три месяца. В порту Скулте они проводятся практически каждый месяц.

Точно такая же ситуация и в Салацгриве, где в порту действует правление из 10 членов. Его руководитель и председатель правления порта уже много лет рассказывают нескольким министрам транспорта о нерациональном расходовании средств, но политики в Риге оставляют все без изменений. Это также усложняет работу порта, поскольку каждое заседание правления обходится в довольно большую сумму, поэтому вопросы, которые необходимо решить, часто накапливаются, чтобы их можно было рассмотреть за одно заседание.

По словам Иво Истенайса, начальника порта Салацгрива, для того чтобы решить вопрос, который принесет порту несколько сотен евро, необходимо потратить 7000 евро на оплату работы правления. Эстонские предприниматели, работающие в Салацгриве, также удивляются громоздкому управлению маленькими портами в Латвии и огромным правлениям.

Дагнис Страубергс - председатель самоуправления Лимбажи и председатель правления Салацгривского порта - считает, что после того, как о проблеме рассказал президент Латвии, посетивший Салацгриву, дело быстро сдвинулось с мертвой точки.

В общей сложности в правления малых портов со стороны государства назначены 17 чиновников разного уровня из Министерства экономики, Министерства регионального развития, Министерства транспорта, а также Министерства земледелия. Зарплата члена правления определяется, если за предыдущий год порт перевалил не менее 200 000 тонн.

Например, чиновники Министерства экономики одновременно работают в двух или даже трех малых портах, но зарплату получают только в Салацгриве, Скулте и Энгуре. Если в этом году зарплата составляет 700 евро, то с января она вырастет до 740 евро. Самые маленькие порты, такие как Роя или Юрмала, не платят зарплату правлению.

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