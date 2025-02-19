62% руководителей в облачных сервисах выше всего ценят возможность совместной работы

Ежегодное исследование «Цифровой портрет руководителя» показало, что возможности совместной работы, предлагаемые облачными сервисами, высоко оценили уже 62% всех респондентов. Различные системы совместной работы действительно изменили способ работы во многих компаниях. На смену прежней практике пересылки документов пришли платформы, к которым каждый сотрудник может подключиться со своего компьютера или мобильного устройства и внести свой вклад. В результате все коллеги видят изменения в режиме реального времени и могут просмотреть актуальную версию документа.Вторым наиболее важным преимуществом является возможность удаленной работы, ее указали 57% опрошенных. Если на рабочем месте используются облачные сервисы, сотрудникам не обязательно ездить в офис, так как они могут получить удаленный доступ к необходимым для работы платформам. Это также обеспечивает более быстрый обмен информацией, что высоко ценят 53% респондентов.

«Облачные сервисы не только облегчают повседневную жизнь сотрудников, но и позволяют более рационально использовать ресурсы компании. Большинство поставщиков услуг позволяют подписаться на услугу именно в том объеме, который необходим в данный момент, а также гибко менять условия. Именно поэтому 29% опрошенных руководителей компаний считают, что облачные решения снижают нагрузку на внедрение новых систем, а 27% указали также на снижение затрат на обслуживание ИТ-инфраструктуры. 24% отметили что уровень безопасности в используемых ими облачных сервисах выше, чем был раньше, когда компания или учреждение содержали собственные серверы», — резуьтат исследования комментирует Виестурс Слайдиньш, руководитель проводившей исследование компании Jumis Pro.

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2024» было проведено осенью 2024 года путем опроса 372 руководителей латвийских компаний, руководителей отделов и сотрудников.