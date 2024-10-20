6 миллионов таблеток: Европол раскрыл международную сеть по контрабанде лекарств

Как сообщает портал Postimees, в ходе масштабной операции, проведенной полицией Румынии, Эстонии, Финляндии и Сербии, было задержано 47 человек и конфисковано свыше 6 миллионов таблеток. Операцию координировало Агентство сотрудничества судебных учреждений по уголовным делам ЕС (Eurojust) при поддержке полицейской службы ЕС (Европола).

Преступная группировка, которая вела деятельность в Европе, приобретала таблетки у преступных сетей в Сербии. Медикаменты для лечения тревожности, судорог и бессонницы прятали в автомобильных шинах и в одежде и доставляли в Румынию и Эстонию. Затем таблетки транспортировали в страны Севера, где члены банды продавали их на улицах в Финляндии и Норвегии.

По оценке Eurojust, рыночная стоимость таблеток - около 12,5 миллиона евро.

Расследование начали вести румынские правоохранительные органы. Дело расследуется также в Эстонии, Финляндии и Сербии при поддержке Eurojust и Европола. Создана совместная следственная группа для обмена информацией, доказательствами и координирования операций. Кроме этого, расследование велось также в Венгрии, Словакии, Польше, Литве и Латвии.

Во время проведения операции было конфисковано большое количество таблеток, наличных денег, мобильных телефонов, огнестрельного оружия, дорогих автомобилей, а также два дома в Румынии.

Представитель Управления полиции и погранохраны Эстонии по работе с прессой сообщил редакции Postimees, что полиция даст комментарии об операции на следующей неделе.