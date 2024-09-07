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57-летняя Николь Кидман поразила публику стройной фигурой и платьем с экстремальным декольте (ФОТО)

Редакция PRESS 7 сентября, 2024 08:21

Для настроения 0 комментариев

57-летняя Николь Кидман поразила своим платье с глубоким декольте, появившись на премьере фильма "Идеальная пара", состоявшейся в Египетском театре.

57-летняя Николь Кидман поразила публику своей стройной фигурой. Обладательница премии «Оскар» появилась на красной дорожке в черном полупрозрачном сияющем платье с экстремально глубоким декольте. На плечи актриса накинула бархатный пиджак черного цвета. Дополнила образ звезда золотыми серьгами.

На премьере к Николь присоединился ее экранный супруг Лиев Шрайбер, играющий Тега Уинбери в "Идеальной паре". Кидман знала 56-летнего обладателя премии Тони еще в 2005 году, когда он начал свои 11-летние отношения с ее лучшей подругой Наоми Уоттс. Пара разошлась в 2016 году.

Николь и ее супруг Ким Урбан, с которым они поженились через год после встречи на G'Day LA в 2005 году, являются родителями 16-летней дочери Сандей Роуз и 13-летней дочери Фейт Маргарет.

У Кидман также есть двое взрослых детей — дочь Изабелла; и сын Коннор — от ее первого десятилетнего брака с четырехкратным номинантом на премию "Оскар" Томом Крузом, с которым развелась в 2001 году.

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Комментарии (0) 19 реакций
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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

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Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

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Родителям детей, болевшими дифтерией, восстановлены права опеки

Новости Латвии 17:44

Новости Латвии 0 комментариев

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

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