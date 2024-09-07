57-летняя Николь Кидман поразила публику стройной фигурой и платьем с экстремальным декольте (ФОТО)

57-летняя Николь Кидман поразила публику своей стройной фигурой. Обладательница премии «Оскар» появилась на красной дорожке в черном полупрозрачном сияющем платье с экстремально глубоким декольте. На плечи актриса накинула бархатный пиджак черного цвета. Дополнила образ звезда золотыми серьгами.

На премьере к Николь присоединился ее экранный супруг Лиев Шрайбер, играющий Тега Уинбери в "Идеальной паре". Кидман знала 56-летнего обладателя премии Тони еще в 2005 году, когда он начал свои 11-летние отношения с ее лучшей подругой Наоми Уоттс. Пара разошлась в 2016 году.

Николь и ее супруг Ким Урбан, с которым они поженились через год после встречи на G'Day LA в 2005 году, являются родителями 16-летней дочери Сандей Роуз и 13-летней дочери Фейт Маргарет.

У Кидман также есть двое взрослых детей — дочь Изабелла; и сын Коннор — от ее первого десятилетнего брака с четырехкратным номинантом на премию "Оскар" Томом Крузом, с которым развелась в 2001 году.