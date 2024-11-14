54,8% компаний требуется как минимум месяц на освоение нового порядка расчета налогов на рабочую силу

На вопрос, как заблаговременно разработчику программного обеспечения следует внедрять изменения в расчетах подоходного налога с населения (IIN) в программу, чтобы пользователи успели их освоить, 45,8% респондентов ответили, что им требуется около месяца, а еще 9% хотели бы ознакомиться с изменениями в расчетах как минимум за 3 месяца. Пятая часть опрошенных уверена, что им хватит одной недели, а 25,2% считают себя достаточно сообразительными, чтобы правильно рассчитать зарплату работникам уже с первого раза.

«Хотя на этот раз запланированные изменения в порядке расчета налогов на рабочую силу не столь радикальны, как реформа 2018 года, данные опроса подтверждают, что руководители компаний и бухгалтеры не вполне довольны столь коротким сроком на освоение нововведений. Если мы как государство стремимся к статусу зрелой демократии, то необходимо уходить от практики откладывать обсуждение важных вопросов на последние недели перед их вступлением в силу. Законодатели должны помнить, что с принятием поправок заканчивается их работа над проектом, для всех остальных же она только начинается», — призывает предусмотреть более длительный период до вступления поправок в силу руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Бизнес также ожидает информационной поддержки от правительства во время реформ. 83,4% опрошенных высказались за проведение информационных семинаров, где разъяснялись бы практические вопросы нового порядка расчетов и других требований.Примечательно, что именно реформа подоходного налога с населения окажет наибольшее влияние на бизнес-среду в следующем году — по крайней мере, так считают сами респонденты. 65,2% опрошенных полагают, что наиболее значительным изменением станет запланированное повышение минимальной зарплаты с 700 до 740 евро в месяц. 62,8% считают, что ключевые изменения внесут корректировки ставок подоходного налога и введение фиксированного необлагаемого минимума.Опрос был проведен в октябре 2024 года, в нем приняли участие 500 малых, средних и крупных компаний Латвии.