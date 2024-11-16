«500 проверок и ревизий за три года»: так теперь выглядит борьба с бюрократией

"Все документы, например, в каком виде надо описывать еврофонды, каковы отчеты и все остальное - все это с каждым днем только усложняется", - заявил Байкс.

Он также сообщил, что за три года в Валмиерском крае госучреждения провели 500 проверок, причем в ходе каждой из них было необходимо предоставить бесчисленное множество документов о деятельности самоуправления.

"Мы только что отпраздновали 500-ю проверку, проведенную госорганами в Валмиерском крае. За 3 года. В течение 3 лет - 500 аудитов, проверок и ревизий. Если бы я еще понимал, куда это все потом девается".

Кроме этого, Байкс отметил, что в плане социальной помощи самоуправление не может выдвигать никаких добровольных инициатив:

"Все время государство что-то принимало, но если что-нибудь не идет так, как государство установило, то на меня набрасываются много разных контрольных проверок. Все настолько идеально расписано, что для творчества и инициативы места больше не остается - все это убито!"