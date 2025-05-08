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50 на 50: Rīgas satiksme планирует приобретение новых автобусов (1)

Редакция PRESS 8 мая, 2025 13:07

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Столичное ООО "Rīgas satiksme" планирует приобрести 120 новых автобусов, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии общественного транспорта.

"Rīgas satiksme" объявило о начале рыночного исследования с целью приобретения 18-метровых автобусов, 60 из которых будут электрическими, а 60 - дизельными.

Цель исследования рынка - определить возможные сроки поставок, технические решения и ориентировочную стоимость, а также получить информацию о новых технологических решениях, предлагаемых автомобильной промышленностью.

В ходе исследования рынка "Rīgas satiksme" также уделит внимание решениям, которые способствуют более эффективной и устойчивой работе транспортных средств. Также важным фактором будут эффективность технического обслуживания и решения, повышающие безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

В ходе исследования рынка будет рассмотрен широкий круг потенциальных поставщиков - от международных производителей автобусов до официальных дилеров в ЕС и за его пределами.

В 2023 году оборот "Rīgas satiksme" составил 184,044 млн евро, прибыль - 1,838 млн евро.

"Rīgas satiksme" обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами, а также управляет столичными парковками. Предприятие полностью принадлежит Рижской думе.

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