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50 евро на бочку, а иначе штраф: на Рождественском базарчике в Риге ввели «пошлину» за фото

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 09:13

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LETA

Соцсети возмутила ранее не разглашавшаяся информация о том, что на Рождественской ярмарке в Старой Риге, которая находится на Домской площади, можно сфотографироваться, заплатив заранее «пошлину» в размере 50 евро. Представитель рынка подтверждает, что такая плата действительна была введена, но она распространяется только на профессиональные фотосессии, а не на посетителей, которые хотят запечатлеть свое посещение рынка на телефон или зеркальную камеру, выяснил "tv3.lv".

В социальной сети Threads появился пост с новостью о том, что в этом году на Рождественской ярмарке в Старой Риге фотографирование разрешено только после уплаты организаторам "гонорара" в размере 50 евро. Автор поста заявила, что считает такую ​​идею абсурдной, особенно штраф в 500 евро, который полагается в случае нарушения правил. "Тогда тем, кто хочет сфотографировать свою мать и сестру, тоже придется заплатить за это 50 евро?" — спрашивает автор поста.

«Прежде всего, мы хотели бы пригласить всех посетить Рождественский рынок в Старой Риге - семьи, родственников и друзей - и создать счастливые воспоминания. Базарчик был создан именно для этого - создавать настроение, радость и воспоминания. Мы также хотели бы подчеркнуть, что ограничение на фотосъемку не распространяется на посетителей Рождественского базарчика, которые хотят фотографировать на телефон или зеркальную фотокамеру. Ограничение накладывается на экономических бенефициаров, которые организуют платные фотосессии на открытой площадке рынка. В свою очередь нужно добавить, что нет никаких ограничений на фотографирование перед рождественской елкой - она предоставлена, установлена и украшена муниципалитетом!», - объясняет представитель организаторов Рождественского базарчика Анна Блауа.

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