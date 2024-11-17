4-дневная рабочая неделя в Латвии может стать реальностью? Даже если так, меньше работать не станем

Как сообщает Латвийское радио, Минблаг уже работает над поправками к Закону о труде, предусматривающими возможность соглашения о 4-дневной неделе между работодателем и наемным работником.

Правда, это не означает, что можно будет работать меньше. Общее рабочее время останется таким же - 40 часов в неделю.

На портале Mana Balss еще в 2022 году было собрано свыше 10 тысяч подписей за 4-дневную рабочую неделю, в которой было бы 32 часа. На данный момент подписей уже больше 15 тысяч.

Портал NRA уже писал, что в Польше тоже уже готовятся к 2027 году перейти на 4-дневную неделю или 7-часовой рабочий день.

Так как сейчас рассматриваются оба варианта, скорее всего, каждое предприятие сможет само решать, который для него больше подходит и когда давать выходной - в пятницу или в понедельник. "Будут решать, какое решение лучше - сократить среднюю рабочую неделю с 40 до 35 часов или внедрить 4-дневную рабочую неделю", - сообщили в прошлом месяце польские официальные лица.

В прошлом году в испанском городе Валенсия проводился эксперимент по внедрению 4-дневной недели. Работники сообщали об ощутимом снижении уровня стресса и улучшении здоровья, а работодатели не зафиксировали снижения эффективности труда.