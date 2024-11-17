Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 17. Ноября Завтра: Hugo, Uga, Ugis

4-дневная рабочая неделя в Латвии может стать реальностью? Даже если так, меньше работать не станем

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 ноября, 2024 11:58

Важно 0 комментариев

Замысел о внедрении в Латвии 4-дневной рабочей недели приобретает более конкретные черты, пишет nra.lv.

Как сообщает Латвийское радио, Минблаг уже работает над поправками к Закону о труде, предусматривающими возможность соглашения о 4-дневной неделе между работодателем и наемным работником.

Правда, это не означает, что можно будет работать меньше. Общее рабочее время останется таким же - 40 часов в неделю.

 На портале Mana Balss еще в 2022 году было собрано свыше 10 тысяч подписей за 4-дневную рабочую неделю, в которой было бы 32 часа. На данный момент подписей уже больше 15 тысяч.

Портал NRA уже писал, что в Польше тоже уже готовятся к 2027 году перейти на 4-дневную неделю или 7-часовой рабочий день.

Так как сейчас рассматриваются оба варианта, скорее всего, каждое предприятие сможет само решать, который для него больше подходит и когда давать выходной - в пятницу или в понедельник. "Будут решать, какое решение лучше - сократить среднюю рабочую неделю с 40 до 35 часов или внедрить 4-дневную рабочую неделю", - сообщили в прошлом месяце польские официальные лица.

В прошлом году в испанском городе Валенсия проводился эксперимент по внедрению 4-дневной недели. Работники сообщали об ощутимом снижении уровня стресса и улучшении здоровья, а работодатели не зафиксировали снижения эффективности труда.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 95 реакций
Комментарии (0) 95 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ничего себе покатался на трамвае одну остановку: лиепайчанин заплатил за поездку 55 евро

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Попытка приобрести в лиепайском трамвае э-билет для одного пассажира завершилась убытком на полсотню евро. Для оплаты билета он отсканировал в трамвае QR-код, указанный на плакате с информацией позади водительской кабины, а неделю спустя обнаружил, что попался в лапы к мошенникам, сообщает программа Degpunktā со ссылкой на портал liepajniekiem.lv.

Попытка приобрести в лиепайском трамвае э-билет для одного пассажира завершилась убытком на полсотню евро. Для оплаты билета он отсканировал в трамвае QR-код, указанный на плакате с информацией позади водительской кабины, а неделю спустя обнаружил, что попался в лапы к мошенникам, сообщает программа Degpunktā со ссылкой на портал liepajniekiem.lv.

Читать
Загрузка

Фестиваль Staro Rīga в парке Победы — возвращение в новом качестве (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

Накануне Дня независимости Латвии в столицу после 4-летнего перерыва вернулся фестиваль света Staro Rīga, сообщает TV3 Ziņas.

Накануне Дня независимости Латвии в столицу после 4-летнего перерыва вернулся фестиваль света Staro Rīga, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Раевский: в Латвию вернулась «кастовая система» — как было в 2007-м перед кризисом

Важно 16:53

Важно 0 комментариев

"В обществе растет недовольство государственным управлением, что в долгосрочной перспективе может даже стать опасным для нашей внутренней безопасности", - заявлял ранее в эфире TV24 политик Атис Слактерис.

"В обществе растет недовольство государственным управлением, что в долгосрочной перспективе может даже стать опасным для нашей внутренней безопасности", - заявлял ранее в эфире TV24 политик Атис Слактерис.

Читать

Только Болгария хуже нас в ЕС: Краутманис о ценах в магазинах и зарплатах в кошельках

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

Не только субъективные ощущения людей, но и объективная статистика говорят о том, что цены на продукты питания в магазинах растут и растут, а доходы не увеличиваются. Плачущий латыш платит за молоко, мясо и хлеб столько же, сколько богатый немец, и больше, чем литовец и поляк, пишет Марси Краутманис в "Неаткариге".

Не только субъективные ощущения людей, но и объективная статистика говорят о том, что цены на продукты питания в магазинах растут и растут, а доходы не увеличиваются. Плачущий латыш платит за молоко, мясо и хлеб столько же, сколько богатый немец, и больше, чем литовец и поляк, пишет Марси Краутманис в "Неаткариге".

Читать

День рождения Латвии будет облачным и дождливым, локально возможны даже грозы

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

В понедельник, 18 ноября, ожидается облачная погода, время от времени пройдут дожди, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник, 18 ноября, ожидается облачная погода, время от времени пройдут дожди, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Праздничное меню из трех блюд: угощенье всего за 15 евро!

Для настроения 16:16

Для настроения 0 комментариев

Maxima Latvija в сотрудничестве с Юстине Мартинсоне предлагает рецепты трех блюд для праздничного застолья 18 ноября, который можно приготовить всего за 15 евро.

Maxima Latvija в сотрудничестве с Юстине Мартинсоне предлагает рецепты трех блюд для праздничного застолья 18 ноября, который можно приготовить всего за 15 евро.

Читать

Подросток за сожжение латвийского флага попал под пробационный надзор; обвиняемый раскаялся

ЧП и криминал 15:43

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура применила пробационный надзор к некоему подростку за сожжение латвийского флага, о чем свидетельствует решение прокуратуры, имеющееся в публичном доступе.

Прокуратура применила пробационный надзор к некоему подростку за сожжение латвийского флага, о чем свидетельствует решение прокуратуры, имеющееся в публичном доступе.

Читать