Европа может развернуть войска в Украине для её безопасности после войны: глава МИДа Эстонии

Но если США по-прежнему будут против того, чтобы приглашать ее в альянс, Европе придется взять миссию защиты Украины на себя и развернуть на ее территории войска после окончания боевых действий, считает он:

«Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает, что будет установлен справедливый мир. Тогда речь идет о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. Значит, речь пойдет о гарантиях любого вида в рамках присутствия [европейских войск] в Украине».

Согласно некоторым предложениям советников Трампа, в рамках предполагаемой мирной договоренности вступление Украины в НАТО будет отложено на 20 лет, а по линии противостояния будет создана демилитаризованная зона. При этом и сам Трамп, и некоторые его союзники хотели бы переложить бремя по поддержанию мира на европейцев. «Америка будет настаивать на двух вещах. В механизме реализации у нас не будет задействовано ни одного мужчины и ни одной женщины. Мы за него не платим. За него платит Европа», — говорил FT давно работающий с Трампом советник.

Европейцам будет «очень-очень-очень сложно» обеспечить безопасность Украины без поддержки США, не в последнюю очередь потому, что возможное столкновение с российскими войсками в конечном итоге все равно втянет НАТО в конфликт, считает Цахкна. Но победа Трампа на президентских выборах в США, по его словам, активизировала дискуссии между союзниками Киева о том, как поддержать Украину с учетом ее потерь на поле боя в последние полгода, а также принудить Москву к переговорам, которые привели бы к надежной договоренности о прекращении огня. «Страны Европы ведут много переговоров, идет много общения друг с другом, а также с командой Трампа и [действующей] администрацией», — сказал Цахкна. Поскольку Украина теперь находится на переднем крае обороны НАТО, в ближайшие месяцы, по его словам, будет реорганизовываться вся европейская архитектура безопасности, а не только украинская.