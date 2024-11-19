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Европа может развернуть войска в Украине для её безопасности после войны: глава МИДа Эстонии

Редакция PRESS 19 ноября, 2024 14:35

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Европейские страны должны быть готовы отправить войска в Украину, чтобы защитить ее от новой российской агрессии, если Дональду Трампу удастся договориться прекращении огня, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает The Moscow Times. Лучшей гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО, как о том и просит ее президент Владимир Зеленский, сказал Цахкна Financial Times.

Но если США по-прежнему будут против того, чтобы приглашать ее в альянс, Европе придется взять миссию защиты Украины на себя и развернуть на ее территории войска после окончания боевых действий, считает он:

«Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает, что будет установлен справедливый мир. Тогда речь идет о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. Значит, речь пойдет о гарантиях любого вида в рамках присутствия [европейских войск] в Украине».

Согласно некоторым предложениям советников Трампа, в рамках предполагаемой мирной договоренности вступление Украины в НАТО будет отложено на 20 лет, а по линии противостояния будет создана демилитаризованная зона. При этом и сам Трамп, и некоторые его союзники хотели бы переложить бремя по поддержанию мира на европейцев. «Америка будет настаивать на двух вещах. В механизме реализации у нас не будет задействовано ни одного мужчины и ни одной женщины. Мы за него не платим. За него платит Европа», — говорил FT давно работающий с Трампом советник.

Европейцам будет «очень-очень-очень сложно» обеспечить безопасность Украины без поддержки США, не в последнюю очередь потому, что возможное столкновение с российскими войсками в конечном итоге все равно втянет НАТО в конфликт, считает Цахкна. Но победа Трампа на президентских выборах в США, по его словам, активизировала дискуссии между союзниками Киева о том, как поддержать Украину с учетом ее потерь на поле боя в последние полгода, а также принудить Москву к переговорам, которые привели бы к надежной договоренности о прекращении огня. «Страны Европы ведут много переговоров, идет много общения друг с другом, а также с командой Трампа и [действующей] администрацией», — сказал Цахкна. Поскольку Украина теперь находится на переднем крае обороны НАТО, в ближайшие месяцы, по его словам, будет реорганизовываться вся европейская архитектура безопасности, а не только украинская.

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