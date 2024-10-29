Солнце, дождик: погода во вторник

Чтобы сократить расходы работодателей, полгода назад было уменьшено число дней, которые работодатель оплачивает работнику по больничному листу, и увеличено число дней, которые оплачивает государство в качестве пособия по болезни. Тем не менее работодатели настаивают на том, чтобы государство снизило их долю участия в оплате больничных листов своим работникам (подробнее о новых веяниях – на стр. 13).

В новой подборке полезной информации - о порядке оплаты периода болезни работников, который действует в настоящее время...